Мирні переговори, зміцнення ППО та пакет енергетичної допомоги: про що Зеленський говорив із Мелоні

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Говорили про роботу української переговорної команди, а також про оборонну підтримку України, передусім про посилення ППО, та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергообʼєктах, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави поінформував про роботу української переговорної команди. Для України важливо сформувати єдиний європейський голос на підтримку справедливого миру та отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася знову.

За даними ОП, Зеленський і Мелоні обговорили всі аспекти актуального дипломатичного формату. Президент відзначив, що Італія – серед активних учасників пошуку дієвих ідей та визначення кроків, і Україна розраховує на подальшу підтримку.

Лідери також говорили про оборонну підтримку України, передусім про посилення ППО, та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергообʼєктах. Глава держави подякував за пакет енергетичної допомоги, який містить необхідне обладнання, що підтримає українські сімʼї в містах і громадах, які перебувають під постійними російськими обстрілами - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і Мелоні приділили увагу подальшій фінансовій підтримці України – потребам і можливим шляхам для спрямування російських заморожених активів на захист і відбудову нашої країни.

