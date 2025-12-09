Мирні переговори, зміцнення ППО та пакет енергетичної допомоги: про що Зеленський говорив із Мелоні

ukenru
15:34 • 9682 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 12452 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 15079 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 22824 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 29929 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 43653 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 27945 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30514 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40578 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34284 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto9 грудня, 08:11 • 21807 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 20981 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 18027 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 19988 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 17846 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 9682 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 17998 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 29929 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 43653 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 60215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Антоніу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 492 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 21141 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 26333 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 62978 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 68559 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Гриби
Brent
Дипломатка

Мирні переговори, зміцнення ППО та пакет енергетичної допомоги: про що Зеленський говорив із Мелоні

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні в Римі. Вони обговорили оборонну підтримку України, посилення ППО та зміцнення енергетичної стійкості, а також подальшу фінансову підтримку.

Мирні переговори, зміцнення ППО та пакет енергетичної допомоги: про що Зеленський говорив із Мелоні

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Говорили про роботу української переговорної команди, а також про оборонну підтримку України, передусім про посилення ППО, та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергообʼєктах, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави поінформував про роботу української переговорної команди. Для України важливо сформувати єдиний європейський голос на підтримку справедливого миру та отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася знову.

Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський09.12.25, 17:14 • 12446 переглядiв

За даними ОП, Зеленський і Мелоні обговорили всі аспекти актуального дипломатичного формату. Президент відзначив, що Італія – серед активних учасників пошуку дієвих ідей та визначення кроків, і Україна розраховує на подальшу підтримку.

Лідери також говорили про оборонну підтримку України, передусім про посилення ППО, та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергообʼєктах. Глава держави подякував за пакет енергетичної допомоги, який містить необхідне обладнання, що підтримає українські сімʼї в містах і громадах, які перебувають під постійними російськими обстрілами 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і Мелоні приділили увагу подальшій фінансовій підтримці України – потребам і можливим шляхам для спрямування російських заморожених активів на захист і відбудову нашої країни.

Зеленський обговорив з Папою Римським повернення українських дітей та запросив його в Україну09.12.25, 13:31 • 1958 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Джорджа Мелоні
Рим
Італія
Володимир Зеленський
Україна