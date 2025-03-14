Какие страны Европы могут похвастаться долгожителями - исследование

Евростат в пятницу, 14 марта, согласно которым ожидаемая продолжительность жизни в Европейском Союзе возросла до самого высокого уровня за всю историю. При этом отмечается, что исследование выявило существенный разрыв этих показателей между западной и восточной Европой, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Согласно обнародованным данным, собранным в 2023 году, ожидаемая средняя продолжительность жизни в ЕС сейчас составляет 81,4 года. Это означает общее увеличение на 3,8 года с начала регистрации данных в 2002 году.

При этом цифры показывают резкий разрыв между западной и восточной частями Европы, поскольку большинство людей, родившихся к западу от бывшего "железного занавеса", могут рассчитывать на то, что они проживут более 80 лет, тогда как некоторые регионы в восточных странах отстают от этих показателей с ожидаемой продолжительностью жизни около 75 лет.

Регионы с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни:

столица Испании Мадрид (86,1 лет);

далее идут регион Тренто на севере Италии (85,1 лет);

Аландские острова между Швецией и Финляндией (85,1 лет).

С другой стороны, северо-западный регион Болгарии имел самую низкую ожидаемую продолжительность жизни – 73,9 года, за ней шли северо-восточные округа Венгрии и самый отдаленный регион ЕС – французские острова Майотта у побережья Мадагаскара – 74,9 года.

Несколько других регионов Болгарии, Румынии и Венгрии, а также Латвии отстают от южноевропейцев по ожидаемой продолжительности жизни почти на 10 лет.

Возможно, в этом сыграла свою роль средиземноморская диета.

Еще одним ярким разрывом является гендерный разрыв, поскольку зафиксировано, что женщины живут на пять лет дольше мужчин.

Гендерный разрыв оказался самым большим в странах Балтии;

Женщины в Латвии живут в среднем на 10 лет дольше мужчин.

За ней следуют Литва (9 лет);

Эстония (8,8 лет).

Самый маленький гендерный разрыв в Нидерландах – три года. - говорится в материале

Дополнение

Ожидаемая продолжительность жизни могла сократиться по всей Европе во время пандемии Covid-19, но прирост продолжительности жизни уменьшался в течение почти десятилетия до этого. Отчет, опубликованный в The Lancet Public Health, показывает, что улучшение продолжительности жизни в Европе замедлилось с 2011 года.

В развитых странах люди спят на 45 минут дольше, чем в менее технологичных. В среднем больше семи часов в ночь. Однако это улучшение качества сна имеет свою цену, именно нарушение естественных биологических ритмов.