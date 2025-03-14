Какие страны Европы могут похвастаться долгожителями - исследование

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16532 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30650 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65742 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215079 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123394 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392430 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311294 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213897 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244296 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255157 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23480 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46185 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132778 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15482 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14802 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132824 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215079 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392430 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254693 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311294 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3448 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14831 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46215 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72227 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57303 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Какие страны Европы могут похвастаться долгожителями - исследование

Киев • УНН

 • 15837 просмотра

Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.

Какие страны Европы могут похвастаться долгожителями - исследование

Евростат в пятницу, 14 марта, согласно которым ожидаемая продолжительность жизни в Европейском Союзе возросла до самого высокого уровня за всю историю. При этом отмечается, что исследование выявило существенный разрыв этих показателей между западной и восточной Европой, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Согласно обнародованным данным, собранным в 2023 году, ожидаемая средняя продолжительность жизни в ЕС сейчас составляет 81,4 года. Это означает общее увеличение на 3,8 года с начала регистрации данных в 2002 году.

При этом цифры показывают резкий разрыв между западной и восточной частями Европы, поскольку большинство людей, родившихся к западу от бывшего "железного занавеса", могут рассчитывать на то, что они проживут более 80 лет, тогда как некоторые регионы в восточных странах отстают от этих показателей с ожидаемой продолжительностью жизни около 75 лет.

Регионы с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни:

  • столица Испании Мадрид (86,1 лет);
    • далее идут регион Тренто на севере Италии (85,1 лет);
      • Аландские острова между Швецией и Финляндией (85,1 лет).

        С другой стороны, северо-западный регион Болгарии имел самую низкую ожидаемую продолжительность жизни – 73,9 года, за ней шли северо-восточные округа Венгрии и самый отдаленный регион ЕС – французские острова Майотта у побережья Мадагаскара – 74,9 года.

        Несколько других регионов Болгарии, Румынии и Венгрии, а также Латвии отстают от южноевропейцев по ожидаемой продолжительности жизни почти на 10 лет.

        Возможно, в этом сыграла свою роль средиземноморская диета.

        Еще одним ярким разрывом является гендерный разрыв, поскольку зафиксировано, что женщины живут на пять лет дольше мужчин.

        • Гендерный разрыв оказался самым большим в странах Балтии;

           Женщины в Латвии живут в среднем на 10 лет дольше мужчин.

          • За ней следуют Литва (9 лет);
            • Эстония (8,8 лет).

              Самый маленький гендерный разрыв в Нидерландах – три года.

              - говорится в материале

              Дополнение

              Ожидаемая продолжительность жизни могла сократиться по всей Европе во время пандемии Covid-19, но прирост продолжительности жизни уменьшался в течение почти десятилетия до этого. Отчет, опубликованный в The Lancet Public Health, показывает, что улучшение продолжительности жизни в Европе замедлилось с 2011 года.

              В развитых странах люди спят на 45 минут дольше, чем в менее технологичных. В среднем больше семи часов в ночь. Однако это улучшение качества сна имеет свою цену, именно нарушение естественных биологических ритмов.

              Лилия Подоляк

              Лилия Подоляк

              ЗдоровьеНовости Мира
              Латвия
              Европейский Союз
              Финляндия
              Франция
              Литва
              Швеция
              Болгария
              Италия
              Испания
              Нидерланды
              Румыния
              Венгрия
              Эстония
              Brent
              $66.30
              Bitcoin
              $84,167.70
              S&P 500
              $5,096.39
              Tesla
              $240.21
              Газ TTF
              $36.40
              Золото
              $3,057.44
              Ethereum
              $1,817.77