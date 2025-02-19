Тривалість життя в Європі перестала зростати та стагнує після пандемії - дослідження

Очікувана тривалість життя могла скоротитися по всій Європі під час пандемії Covid-19, але приріст тривалості життя зменшувався протягом майже десятиліття до цього.

Передає УНН із посиланням на The Lancet Public Health та Еuronews.

Деталі

Звіт, опублікований у The Lancet Public Health, показує, що покращення тривалості життя в Європі сповільнилося з 2011 року.

Дослідження проводилося з опорою на 20 країн і охоплює Австрію, Бельгію, Данію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Ісландію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Норвегію, Португалію, Іспанію і Швецію, а також країни Об'єднаного Королівства - Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію.

Згідно з аналізом, зростання тривалості життя сповільнилося до 0,15 року (1,8 місяця) щорічного збільшення очікуваної тривалості життя в період з 2011 по 2019 рік.

Ключові фактори, через які зростання тривалості життя в Європі практично зупинилося: куріння, надлишкове харчування і надмірне споживання алкоголю, і відповідно до цього кров’яний тиск та високий рівень холестерину, а також нестача руху у повсякденному житті багатьох жителів регіону.

Найбільша стагнація в плані тривалості життя після 2011 року спостерігалася у Великій Британії та Німеччині.

Інша ситуація у Норвегії, - у цій країні на державному рівні проводиться політика відмови від цукру. Норвегія залишалася єдиною країною, де тривалість життя продовжувала збільшитися аж до пандемії.

Також, згідно з даними звіту, однією з країн з найвищою тривалістю життя в Європі залишається Іспанія. У цій країні, у 2021 році середній показник досяг 83,24 років, однак тенденція дещо змінилася, зростання сповільнилася і в останні роки показала ознаки зворотного розвитку.

Вплив пандемії Covid-19

У період з 2019 по 2021 рік очікувана тривалість життя скоротилася в більшості проаналізованих країн, переважно через респіраторні інфекції та інші наслідки пандемії.

Зазначається, що люди в скандинавських країнах, Ірландії та Бельгії були краще підготовлені до боротьби з пандемією.

У різних країнах національні політики, спрямовані на покращення здоров’я населення, були пов’язані з кращою стійкістю до майбутніх потрясінь - пояснює Том Сандерс, почесний професор харчування та дієтології в Королівському коледжі Лондона.

Як можна влинути на тенданцію та збільшити тривалість життя у країнах Європи

На думку авторів дослідження, державна політика може бути спрямована на зменшення факторів ризику для здоров'я шляхом сприяння здоровому харчуванню, фізичним вправам і забезпеченню доступу до медичної допомоги.

Інші дослідження показали, що більші державні інвестиції в освіту та послуги для людей з інвалідністю відповідають більшій тривалості життя, а також вищому валовому внутрішньому продукту (ВВП) на душу населення.

Вчені виявили, що у світі сповільнюється зростання тривалості життя