Продолжительность жизни в Европе перестала расти и стагнирует после пандемии - исследование

Ожидаемая продолжительность жизни могла сократиться по всей Европе во время пандемии Covid-19, но прирост продолжительности жизни уменьшался в течение почти десятилетия до этого.

Передает УНН со ссылкой на The Lancet Public Health и Еuronews.

Детали

Отчет, опубликованный в The Lancet Public Health, показывает, что улучшение продолжительности жизни в Европе замедлилось с 2011 года.

Исследование проводилось с опорой на 20 стран и охватывает Австрию, Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Исландию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Испанию и Швецию, а также страны Объединенного Королевства - Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Согласно анализу, рост продолжительности жизни замедлился до 0,15 года (1,8 месяца) ежегодного увеличения ожидаемой продолжительности жизни в период с 2011 по 2019 год.

Ключевые факторы, из-за которых рост продолжительности жизни в Европе практически остановился: курение, избыточное питание и чрезмерное потребление алкоголя, и в соответствии с этим кровяное давление и высокий уровень холестерина, а также недостаток движения в повседневной жизни многих жителей региона.

Наибольшая стагнация в плане продолжительности жизни после 2011 года наблюдалась в Великобритании и Германии.

Другая ситуация в Норвегии, - в этой стране на государственном уровне проводится политика отказа от сахара. Норвегия оставалась единственной страной, где продолжительность жизни продолжала увеличиться вплоть до пандемии.

Также, согласно данным отчета, одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в Европе остается Испания. В этой стране, в 2021 году средний показатель достиг 83,24 лет, однако тенденция несколько изменилась, рост замедлился и в последние годы показал признаки обратного развития.

Влияние пандемии Covid-19

В период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни сократилась в большинстве проанализированных стран, преимущественно из-за респираторных инфекций и других последствий пандемии.

Отмечается, что люди в скандинавских странах, Ирландии и Бельгии были лучше подготовлены к борьбе с пандемией.

В разных странах национальные политики, направленные на улучшение здоровья населения, были связаны с лучшей устойчивостью к будущим потрясениям - объясняет Том Сандерс, почетный профессор питания и диетологии в Королевском колледже Лондона.

Как можно повлиять на тенденцию и увеличить продолжительность жизни в странах Европы

По мнению авторов исследования, государственная политика может быть направлена на уменьшение факторов риска для здоровья путем содействия здоровому питанию, физическим упражнениям и обеспечению доступа к медицинской помощи.

Другие исследования показали, что большие государственные инвестиции в образование и услуги для людей с инвалидностью соответствуют большей продолжительности жизни, а также более высокому валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.

Ученые обнаружили, что в мире замедляется рост продолжительности жизни