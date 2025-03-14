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Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Київ • УНН

 • 15864 перегляди

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.

Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Євростат у п’ятницю, 14 березня, згідно з якими очікувана тривалість життя в Європейському Союзі зросла до найвищого рівня за всю історію. При цьому зазначається, що дослідження виявило суттєвий розрив цих показників між західною і східною Європою, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Згідно з оприлюдненими даними, зібраними у 2023 році, очікувана середня тривалість життя в ЄС зараз становить 81,4 року. Це означає загальне збільшення на 3,8 року з початку реєстрації даних у 2002 році.

При цьому цифри показують різкий розрив між західною та східною частинами Європи, оскільки більшість людей, які народилися на захід від колишньої "залізної завіси", можуть розраховувати на те, що вони проживуть більше 80 років, тоді як деякі регіони у східних країнах відстають від цих показників із очікуваною тривалістю життя близько 75 років.

Регіонами з найвищою очікуваною тривалістю життя:

  • столиця Іспанії Мадрид (86,1 років);
    • далі йдуть регіон Тренто на півночі Італії (85,1 років);
      • Аландські острови між Швецією та Фінляндією (85,1 років).

        З іншого боку, північно-західний регіон Болгарії мав найнижчу очікувану тривалість життя – 73,9 року, за нею йшли північно-східні округи Угорщини та найвіддаленіший регіон ЄС – французькі острови Майотта біля узбережжя Мадагаскару – 74,9 року.

        Кілька інших регіонів Болгарії, Румунії та Угорщини, а також Латвії відстають від південноєвропейців за очікуваною тривалістю життя майже на 10 років.

        Можливо, в цьому відіграла свою роль середземномоська дієта.

        Ще одним яскравим розривом є гендерний розрив, оскільки зафіксовано, що жінки живуть на п’ять років довше за чоловіків.

        • Гендерний розрив виявився найбільшим у країнах Балтії;

           Жінки в Латвії живуть на в середньому на 10 років довше за чоловіків.

          • За нею йдуть Литва (9 років);
            • Естонія (8,8 років).

              Найменший гендерний розрив у Нідерландах – три роки.

              - ідеться у матеріалі

              Доповнення

              Очікувана тривалість життя могла скоротитися по всій Європі під час пандемії Covid-19, але приріст тривалості життя зменшувався протягом майже десятиліття до цього. Звіт, опублікований у The Lancet Public Health, показує, що покращення тривалості життя в Європі сповільнилося з 2011 року.

              У розвинених країнах люди сплять на 45 хвилин довше, ніж у менш технологічних. У середньому більше ніж сім годин на ніч. Проте це покращення якості сну має свою ціну, саме порушення природних біологічних ритмів.

              Лілія Подоляк

              Лілія Подоляк

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