Зведення Генштабу: на фронті зафіксовано понад 50 зіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському напрямку
Київ • УНН
Станом на 16:00 19 грудня на передовій зафіксовано 52 бойових зіткнення. Найбільшу штурмову активність ворог проявляє на Донеччині, тероризуючи артилерійськими обстрілами прикордоння Сумської області.
Станом на 16:00 19 грудня ситуація на передовій залишається напруженою. З початку доби відбулося 52 бойових зіткнення. Найвищу штурмову активність ворог проявляє на Донеччині, водночас продовжуючи тероризувати артилерійськими обстрілами прикордоння Сумської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Найбільшу кількість штурмів зафіксовано на Костянтинівському напрямку – тут окупанти 15 разів намагалися прорвати оборону в районах Клебан-Бика, Олександро-Шультиного та Іванопілля. Три бої тривають досі. Не вщухає тиск і на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 10 атак поблизу Родинського та Удачного, не давши ворогу просунутися.
На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 9 спроб штурму, використовуючи авіацію – зокрема, під удар КАБів потрапила Підгаврилівка. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники успішно зупинили 5 атак ворога в районі Вовчанська та Приліпки.
Ситуація на інших ділянках
- Лиманський та Слов'янський напрямки: ворог провів серію атак у бік Лиману та Серебрянки, частина боїв ще триває.
- Куп'янський напрямок: окупанти намагалися прорватися до населеного пункту Піщане.
- Гуляйпільський напрямок: відбито 3 штурми, ще 2 зіткнення продовжуються; ворожа авіація активно гатить по Гуляйполю та Воздвижівці.
- Відносна тиша на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, де активних боєзіткнень станом на 16:00 не зафіксовано.
У південній частині Покровська бої, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації ворога, якого ліквідовують - угруповання "Схід"19.12.25, 12:18 • 2418 переглядiв