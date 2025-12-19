$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 1250 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 2456 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 8390 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 11832 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10102 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15198 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10092 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7822 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23039 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20188 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Зведення Генштабу: на фронті зафіксовано понад 50 зіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському напрямку

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Станом на 16:00 19 грудня на передовій зафіксовано 52 бойових зіткнення. Найбільшу штурмову активність ворог проявляє на Донеччині, тероризуючи артилерійськими обстрілами прикордоння Сумської області.

Зведення Генштабу: на фронті зафіксовано понад 50 зіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському напрямку

Станом на 16:00 19 грудня ситуація на передовій залишається напруженою. З початку доби відбулося 52 бойових зіткнення. Найвищу штурмову активність ворог проявляє на Донеччині, водночас продовжуючи тероризувати артилерійськими обстрілами прикордоння Сумської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найбільшу кількість штурмів зафіксовано на Костянтинівському напрямку – тут окупанти 15 разів намагалися прорвати оборону в районах Клебан-Бика, Олександро-Шультиного та Іванопілля. Три бої тривають досі. Не вщухає тиск і на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 10 атак поблизу Родинського та Удачного, не давши ворогу просунутися.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 9 спроб штурму, використовуючи авіацію – зокрема, під удар КАБів потрапила Підгаврилівка. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники успішно зупинили 5 атак ворога в районі Вовчанська та Приліпки.

Ситуація на інших ділянках

  • Лиманський та Слов'янський напрямки: ворог провів серію атак у бік Лиману та Серебрянки, частина боїв ще триває.
    • Куп'янський напрямок: окупанти намагалися прорватися до населеного пункту Піщане.
      • Гуляйпільський напрямок: відбито 3 штурми, ще 2 зіткнення продовжуються; ворожа авіація активно гатить по Гуляйполю та Воздвижівці.
        • Відносна тиша на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, де активних боєзіткнень станом на 16:00 не зафіксовано.

