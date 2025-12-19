Сводка Генштаба: на фронте зафиксировано более 50 столкновений, горячее всего – на Константиновском направлении

$42.340.00
Эксклюзив
14:21 • 2742 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 4154 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 9282 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 12275 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10406 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15638 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10218 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7892 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23312 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20203 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
публикации
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:21 • 2758 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:39 • 15641 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16270 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
09:00 • 23313 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 49827 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 56506 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 38508 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37020 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43392 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48388 просмотра
Сводка Генштаба: на фронте зафиксировано более 50 столкновений, горячее всего – на Константиновском направлении

Киев • УНН

 • 272 просмотра

По состоянию на 16:00 19 декабря на передовой зафиксировано 52 боевых столкновения. Наибольшую штурмовую активность враг проявляет в Донецкой области, терроризируя артиллерийскими обстрелами приграничье Сумской области.

Сводка Генштаба: на фронте зафиксировано более 50 столкновений, горячее всего – на Константиновском направлении

По состоянию на 16:00 19 декабря ситуация на передовой остается напряженной. С начала суток произошло 52 боевых столкновения. Наивысшую штурмовую активность враг проявляет на Донетчине, одновременно продолжая терроризировать артиллерийскими обстрелами приграничье Сумской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Наибольшее количество штурмов зафиксировано на Константиновском направлении – здесь оккупанты 15 раз пытались прорвать оборону в районах Клебан-Быка, Александро-Шультино и Иванополья. Три боя продолжаются до сих пор. Не утихает давление и на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 10 атак вблизи Родинского и Удачного, не дав врагу продвинуться.

На Александровском направлении захватчики совершили 9 попыток штурма, используя авиацию – в частности, под удар КАБов попала Подгавриловка. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники успешно остановили 5 атак врага в районе Волчанска и Прилипки.

Ситуация на других участках

  • Лиманское и Славянское направления: враг провел серию атак в сторону Лимана и Серебрянки, часть боев еще продолжается.
    • Купянское направление: оккупанты пытались прорваться к населенному пункту Песчаное.
      • Гуляйпольское направление: отбито 3 штурма, еще 2 столкновения продолжаются; вражеская авиация активно бьет по Гуляйполю и Воздвижевке.
        • Относительная тишина на Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях, где активных боестолкновений по состоянию на 16:00 не зафиксировано.

          В южной части Покровска бои, в Мирнограде единичные случаи инфильтрации врага, которого ликвидируют - группировка "Восток"19.12.25, 12:18 • 2440 просмотров

          Степан Гафтко

