Сводка Генштаба: на фронте зафиксировано более 50 столкновений, горячее всего – на Константиновском направлении
Киев • УНН
По состоянию на 16:00 19 декабря ситуация на передовой остается напряженной. С начала суток произошло 52 боевых столкновения. Наивысшую штурмовую активность враг проявляет на Донетчине, одновременно продолжая терроризировать артиллерийскими обстрелами приграничье Сумской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Наибольшее количество штурмов зафиксировано на Константиновском направлении – здесь оккупанты 15 раз пытались прорвать оборону в районах Клебан-Быка, Александро-Шультино и Иванополья. Три боя продолжаются до сих пор. Не утихает давление и на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 10 атак вблизи Родинского и Удачного, не дав врагу продвинуться.
На Александровском направлении захватчики совершили 9 попыток штурма, используя авиацию – в частности, под удар КАБов попала Подгавриловка. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники успешно остановили 5 атак врага в районе Волчанска и Прилипки.
Ситуация на других участках
- Лиманское и Славянское направления: враг провел серию атак в сторону Лимана и Серебрянки, часть боев еще продолжается.
- Купянское направление: оккупанты пытались прорваться к населенному пункту Песчаное.
- Гуляйпольское направление: отбито 3 штурма, еще 2 столкновения продолжаются; вражеская авиация активно бьет по Гуляйполю и Воздвижевке.
- Относительная тишина на Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях, где активных боестолкновений по состоянию на 16:00 не зафиксировано.
