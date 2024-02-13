За добу рф здійснила 5 ракетних ударів, 113 авіаційних атак, та 135 обстрілів. Є постраждалі
Київ • УНН
Протягом останньої доби було 84 зіткнення. рф виконала 5 ракетних ударів та 113 авіаційних атак, а також здійснила 135 залпових обстрілів на позиції наших військ та населені пункти, що призвело до постраждалих.
Упродовж останньої доби відбулося 84 зіткнення. рф нанесла 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, а також здійснили 135 залпових обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах; є постраждалі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. росіяни завдали 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, а також здійснили 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Наслідком терористичних атак рф є поранені серед цивільного населення. Багатоповерхові та приватні будинки, а також інфраструктура буди пошкоджені.
Авіаційних ударів зазнали 17 населених пунктів Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей опинилися під артилерійським вогнем.
Куп’янський напрямок: відбито 2 атаки поблизу Синьківки та Табаївки (Харківська область).
Лиманський напрямок: відбито 3 атаки біля Тернів та північніше Веселого (Донецька область).
Бахмутський напрямок: відбито 7 атак поблизу Богданівки, Іванівське, Андріївка (Донецька область).
Авдіївський напрямок: відбито 22 атаки в районі Авдіївки та 7 атак біля Тоненького та Невельського (Донецька область).
Мар’їнський напрямок: відбито 35 атак поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки (Донецька область)
Новопавлівський напрямок: відбито атаку південніше Пречистівки (Донецька область).
Запорізький напрямок: відбито атаку противника західніше Новопокровки (Запорізька область).
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