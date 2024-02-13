За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

За последние сутки произошло 84 столкновения. рф нанесла 5 ракетных и 113 авиационных ударов, а также осуществили 135 залповых обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам; есть пострадавшие. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. россияне нанесли 5 ракетных и 113 авиационных ударов, а также совершили 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Следствием террористических атак рф являются раненые среди гражданского населения. Многоэтажные и частные дома, а также инфраструктура буди повреждены.

Авиационным ударам подверглись 17 населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем.

Купянское направление: отбито 2 атаки вблизи Синьковки и Табаевки (Харьковская область).

Лиманское направление: отбито 3 атаки возле Тернов и севернее Веселого (Донецкая область).

Бахмутское направление: отражено 7 атак вблизи Богдановки, Ивановское, Андреевка (Донецкая область).

Авдеевское направление: отражено 22 атаки в районе Авдеевки и 7 атак возле Тоненького и Невельского (Донецкая область).

Марьинское направление: отражено 35 атак вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки (Донецкая область)

Новопавловское направление: отбита атака южнее Пречистовки (Донецкая область).

Запорожское направление: отражена атака противника западнее Новопокровки (Запорожская область).

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