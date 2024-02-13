За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  250702 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  305123 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  254109 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  291559 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  318793 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  251289 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208599 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

В течение последних суток было 84 столкновения. рф выполнила 5 ракетных ударов и 113 авиационных атак, а также осуществила 135 залповых обстрелов на позиции наших войск и населенные пункты, что привело к пострадавшим.

Война •   •  11510 просмотра
За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников

За ночь Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 16 российских ударных беспилотников из 23, запущенных по Украине с территории россии и Крыма.

Война •   •  16483 просмотра
Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников

13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива

Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.

УНН Lite •   •  12557 просмотра
13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива

Израильские удары по Рафаху убили более 100 человек, больницы переполнены ранеными

По сообщениям, в результате израильских авиаударов и обстрелов палестинского города Рафах погибло более 100 человек.

Новости Мира •   •  12948 просмотра
Израильские удары по Рафаху убили более 100 человек, больницы переполнены ранеными

Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф

В совместном заявлении лидеры "Веймарского треугольника" выразили решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также в противостоянии российской агрессии.

Война •   •  22399 просмотра
Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф

Рабочая группа определила ключевые приоритеты для обеспечения гендерного равенства и инклюзии в восстановлении Украины

Состоялось первое заседание украинской рабочей группы "Платформы обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении". Участники обсудили ключевые цели и задачи для гендерно ответственного и инклюзивного восстановления Украины.

Общество •   •  20935 просмотра
Рабочая группа определила ключевые приоритеты для обеспечения гендерного равенства и инклюзии в восстановлении Украины

росСМИ распространяют фейки о "частичной депортации украинцев из ЕС"

росСМИ распространили фейковую новость о том, что 15 февраля ЕС начнет частичную депортацию украинцев.

Война •   •  20906 просмотра
росСМИ распространяют фейки о "частичной депортации украинцев из ЕС"

Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых

Стрельба на станции метро в Бронксе привела к гибели одного человека и ранению еще пятерых в час пик в понедельник.

Новости Мира •   •  15247 просмотра
Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых

Воздушные силы предупреждают об усилении активности российской авиации в восточных регионах

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и предупредили о потенциальной угрозе от авиационного оружия.

Война •   •  22329 просмотра
Воздушные силы предупреждают об усилении активности российской авиации в восточных регионах

С начала 2024 года более 9 млрд грн выделено предприятиям по программе "Доступные кредиты"

С начала 2024 года по программе "Доступные кредиты" украинским предприятиям было предоставлено более 9 миллиардов гривен в виде 2100 кредитов, причем больше всего средств было направлено в сельское хозяйство.

Экономика •   •  18529 просмотра
С начала 2024 года более 9 млрд грн выделено предприятиям по программе "Доступные кредиты"