Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про зустріч у Парижі 4 вересня. Лідери обговорять гарантії безпеки для України, включно з можливим розгортанням військ.
Європейські лідери зберуться у Парижі у четвер, 4 вересня для обговорення гарантій безпеки для України, зокрема відправки військ. Про це в інтерв'ю виданню The Financial Times, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.
Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та фон дер Ляєн.
Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною стримуючого фактору. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено
За словами фон дер Ляйєн, європейські столиці працюють над "досить чітким планом" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку можливостей США.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть у вересні нову зустріч, під час якої обговорять детальні плани міжнародних гарантій безпеки для України.