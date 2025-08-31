Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну

Європейські лідери зберуться у Парижі у четвер, 4 вересня для обговорення гарантій безпеки для України, зокрема відправки військ. Про це в інтерв'ю виданню The Financial Times, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.

Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та фон дер Ляєн.

Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною стримуючого фактору. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено - сказала фон дер Ляйєн.

За словами фон дер Ляйєн, європейські столиці працюють над "досить чітким планом" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку можливостей США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть у вересні нову зустріч, під час якої обговорять детальні плани міжнародних гарантій безпеки для України.