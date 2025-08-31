Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 29150 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 72436 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 87339 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 103066 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 116677 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255242 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113695 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85937 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99894 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 326850 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 22660 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 21597 просмотра
Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали31 августа, 13:27 • 8786 просмотра
Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября31 августа, 14:45 • 7474 просмотра
Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение16:12 • 6084 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины16:36 • 11660 просмотра
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина17:04 • 10099 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме18:14 • 7790 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД19:40 • 2862 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 103762 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 233949 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 234946 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 326850 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 274804 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 110151 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 242778 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 265887 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 262962 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 242747 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о встрече в Париже 4 сентября. Лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины, включая возможное развертывание войск.

Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине

Европейские лидеры соберутся в Париже в четверг, 4 сентября, для обсуждения гарантий безопасности для Украины, в частности отправки войск. Об этом в интервью изданию The Financial Times сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.

Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен.

Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью сдерживающего фактора. Это было очень четко и неоднократно подтверждено

- сказала фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, европейские столицы работают над "довольно четким планом" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку возможностей США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут в сентябре новую встречу, во время которой обсудят детальные планы международных гарантий безопасности для Украины.

