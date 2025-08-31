Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине

Европейские лидеры соберутся в Париже в четверг, 4 сентября, для обсуждения гарантий безопасности для Украины, в частности отправки войск. Об этом в интервью изданию The Financial Times сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Отмечается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.

Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен.

Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью сдерживающего фактора. Это было очень четко и неоднократно подтверждено