Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о встрече в Париже 4 сентября. Лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины, включая возможное развертывание войск.
Европейские лидеры соберутся в Париже в четверг, 4 сентября, для обсуждения гарантий безопасности для Украины, в частности отправки войск. Об этом в интервью изданию The Financial Times сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.
Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен.
Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью сдерживающего фактора. Это было очень четко и неоднократно подтверждено
По словам фон дер Ляйен, европейские столицы работают над "довольно четким планом" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку возможностей США.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут в сентябре новую встречу, во время которой обсудят детальные планы международных гарантий безопасности для Украины.