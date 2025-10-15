Всесвітній день гідності, День мопса, Всесвітній день миття рук: що відзначають 15 жовтня

Сьогодні, 15 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день гідності, Всесвітній день миття рук, а у США - Національний день мопса, пише УНН.

Всесвітній день гідності

З 2005 року у третю середу жовтня відзначається Всесвітній день гідності. Подія була започаткована на Всесвітньому економічному форумі завдяки ініціативі норвезького кронпринца Хокона, фінського письменника та філософа Пекки Гіманена та американського бізнесмена Джона Брайанта.

Мета сьогоднішньої події - надихнути та навчити молодь усвідомлювати власну гідність, цілі та спільну людяність, яка об’єднує всіх людей на планеті.

День мопса

Національний день мопса у США відзначається 15 жовтня щороку. Подія була заснована у 2012 році Коллін Пейдж, експерткою із домашніх тварин і сімейного способу життя. Вона також відома тим, що започаткувала кілька днів домашніх тварин для собак і котів.

Любителів мопсів у світі багато і їх популярність зростає не лише серед власників тварин, мопси тішать нас щодня у кумедних та милих відео у соцмережах.

День втраченої дитини

Щорічно 15 жовтня у світі проходять заходи до Міжнародного дня втраченої дитини. Цю дату також називають Днем пам’яті по втраченій дитині під час вагітності або ненародженому немовляті.

До вшанування втрачених дітей в цей день долучилися мешканці Франції, Італії, Канади, Сполучених Штатів, Великобританії та інших країн. Меморіальна дата присвячена пам’яті немовлят, які не народилися через викидні, загинули через синдром раптової дитячої смерті, мертвонароджених дітей та малюків, що померли з інших причин.

Пам’ятна дата була запроваджена в 1988 році президентом США Рональдом Рейганом. Він видав указ, згідно з яким жовтень було оголошено місяцем вшанування мертвонароджених дітей та немовлят, втрачених під час вагітності чи пологів.

Цей указ сприяв створенню масштабного суспільного руху, дії якого призвели до проголошення 15 жовтня 2002 року Міжнародним днем втраченої дитини. Меморіальну дату почали відзначати щороку. Спочатку у заходах взяли участь 20 американських штатів, а пізніше до ініціативи приєдналися інші штати та країни.

Міжнародний день сільських жінок

15 жовтня світове суспільство відзначає Міжнародний день сільських жінок. Ця подія присвячена жінкам, щоденна праця яких має життєво важливе значення для сільських господарств та міських спільнот. Ідея святкування Дня сільських жінок вперше була озвучена у 1995 році на IV Жіночій конференції ООН у Пекіні. Свято покликане підкреслити багатогранне значення жінок із сільської місцевості у суспільстві.

Згідно з даними ООН, понад 25% населення планети складають сільські жінки. Це вони виробляють більше половини обсягу всього світового продовольства, забезпечують мешканців власної держави та зарубіжних країн корисними продуктами харчування. Водночас через гендерну нерівність саме жінки складають більшу частку серед бідного населення планети.

Всесвітній день миття рук

15 жовтня - Всесвітній день миття рук, або ж Всесвітній день чистих рук. Гігієна рук убезпечує вас від зараження найбільш розповсюдженими інфекційними хворобами.

Саме на руках зосереджена величезна кількість небезпечних й не дуже мікроорганізмів. Достатньо доторкнутись брудними руками, якими переносяться вірусні, бактеріальні й грибкові патогени, до слизових оболонок - і ви можете захворіти.

Традицію святкування Всесвітнього дня миття рук було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН разом із Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Дитячим фондом ЮНІСЕФ у 2008 році. Ідея виникла з метою привертання уваги дітей та дорослих планети до необхідності дотримуватися правил особистої гігієни та мити руки з милом. Миття є найдешевшим та ефективним засобом попередження інфекційних захворювань.

Перше святкування Дня миття рук відбулося у 2008 році за участі понад 120 мільйонів дітей з 70 країн світу. Відтепер тематична акція щорічно проходить під гаслом "Чисті руки для всіх".

