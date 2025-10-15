$41.610.01
14 жовтня, 19:16 • 11711 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 25680 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 26826 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 23173 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 37767 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 20168 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 32532 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14873 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 28176 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12175 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 37756 перегляди
Всесвітній день гідності, День мопса, Всесвітній день миття рук: що відзначають 15 жовтня

Київ • УНН

 • 242 перегляди

15 жовтня відзначаються Всесвітній день гідності, Всесвітній день миття рук, Міжнародний день сільських жінок та День втраченої дитини. У США сьогодні відзначають Національний день мопса.

Всесвітній день гідності, День мопса, Всесвітній день миття рук: що відзначають 15 жовтня

Сьогодні, 15 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день гідності, Всесвітній день миття рук, а у США - Національний день мопса, пише УНН

Всесвітній день гідності

З 2005 року у третю середу жовтня відзначається Всесвітній день гідності. Подія була започаткована на Всесвітньому економічному форумі завдяки ініціативі норвезького кронпринца Хокона, фінського письменника та філософа Пекки Гіманена та американського бізнесмена Джона Брайанта.

Мета сьогоднішньої події - надихнути та навчити молодь усвідомлювати власну гідність, цілі та спільну людяність, яка об’єднує всіх людей на планеті.

У Києві відкрили мурал "Металевий Птах" на честь чеської допомоги українській розвідці14.10.25, 19:20 • 3760 переглядiв

День мопса

Національний день мопса у США відзначається 15 жовтня щороку. Подія була заснована у 2012 році Коллін Пейдж, експерткою із домашніх тварин і сімейного способу життя. Вона також відома тим, що започаткувала кілька днів домашніх тварин для собак і котів.

Любителів мопсів у світі багато і їх популярність зростає не лише серед власників тварин, мопси тішать нас щодня у кумедних та милих відео у соцмережах.

Вигулюють собак та супроводжують до лікарів: китайські компанії з нерухомості змінюють профіль через проблеми на ринку12.10.25, 12:20 • 5080 переглядiв

День втраченої дитини

Щорічно 15 жовтня у світі проходять заходи до Міжнародного дня втраченої дитини. Цю дату також називають Днем пам’яті по втраченій дитині під час вагітності або ненародженому немовляті. 

До вшанування втрачених дітей в цей день долучилися мешканці Франції, Італії, Канади, Сполучених Штатів, Великобританії та інших країн. Меморіальна дата присвячена пам’яті немовлят, які не народилися через викидні, загинули через синдром раптової дитячої смерті, мертвонароджених дітей та малюків, що померли з інших причин.

Пам’ятна дата була запроваджена в 1988 році президентом США Рональдом Рейганом. Він видав указ, згідно з яким жовтень було оголошено місяцем вшанування мертвонароджених дітей та немовлят, втрачених під час вагітності чи пологів. 

Цей указ сприяв створенню масштабного суспільного руху, дії якого призвели до проголошення 15 жовтня 2002 року Міжнародним днем втраченої дитини. Меморіальну дату почали відзначати щороку. Спочатку у заходах взяли участь 20 американських штатів, а пізніше до ініціативи приєдналися інші штати та країни.

У львівському Будинку дитини померли двоє вихованців: розпочато розслідування14.10.25, 13:24 • 2878 переглядiв

Міжнародний день сільських жінок

15 жовтня світове суспільство відзначає Міжнародний день сільських жінок. Ця подія присвячена жінкам, щоденна праця яких має життєво важливе значення для сільських господарств та міських спільнот. Ідея святкування Дня сільських жінок вперше була озвучена у 1995 році на IV Жіночій конференції ООН у Пекіні. Свято покликане підкреслити багатогранне значення жінок із сільської місцевості у суспільстві. 

Згідно з даними ООН, понад 25% населення планети складають сільські жінки. Це вони виробляють більше половини обсягу всього світового продовольства, забезпечують мешканців власної держави та зарубіжних країн корисними продуктами харчування. Водночас через гендерну нерівність саме жінки складають більшу частку серед бідного населення планети.

Через війну та пошук перспектив: дівчата-випускниці масово покидають Україну для навчання за кордоном19.06.25, 13:47 • 3272 перегляди

Всесвітній день миття рук

15 жовтня - Всесвітній день миття рук, або ж Всесвітній день чистих рук. Гігієна рук убезпечує вас від зараження найбільш розповсюдженими інфекційними хворобами. 

Саме на руках зосереджена величезна кількість небезпечних й не дуже мікроорганізмів. Достатньо доторкнутись брудними руками, якими переносяться вірусні, бактеріальні й грибкові патогени, до слизових оболонок - і ви можете захворіти. 

Традицію святкування Всесвітнього дня миття рук було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН разом із Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Дитячим фондом ЮНІСЕФ у 2008 році. Ідея виникла з метою привертання уваги дітей та дорослих планети до необхідності дотримуватися правил особистої гігієни та мити руки з милом. Миття є найдешевшим та ефективним засобом попередження інфекційних захворювань.

Перше святкування Дня миття рук відбулося у 2008 році за участі понад 120 мільйонів дітей з 70 країн світу. Відтепер тематична акція щорічно проходить під гаслом "Чисті руки для всіх".

Як уникнути інфекцій на тлі небезпечних злив: поради від Центру громадського здоров'я01.10.25, 21:02 • 4332 перегляди

Павло Башинський

Суспільство
Всесвітня організація охорони здоров'я
ЮНІСЕФ
Організація Об'єднаних Націй
Пекін
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Сполучені Штати Америки