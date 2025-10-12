Вигулюють собак та супроводжують до лікарів: китайські компанії з нерухомості змінюють профіль через проблеми на ринку

Через проблеми на ринку нерухомості китайські компанії з управління житлом шукають нові способи заробітку. Тепер вони допомагають людям похилого віку з покупками та візитами до лікаря, а також доглядають за домашніми тваринами, поки власники відсутні, пише УНН із посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Тривалий спад на китайському ринку нерухомості уповільнює розвиток галузі та змушує керуючих житловими комплексами шукати альтернативні джерела доходу, пише видання.

Нещодавно, згідно з повідомленням асоціації управління нерухомістю, один із керуючих житловими комплексами в Ухані, столиці провінції Хубей, доглядав за домашніми курми сім’ї під час їхньої відсутності. Він годував птахів, переносив у кімнату з кондиціонером та навіть заспокоював їх під час бійок. Родина віддячила керуючому плакатом подяки.

Цей випадок показав, як деякі з керуючих нерухомістю країни готові зробити усе, щоб "адаптуватися до нової реальності, в якій роки швидкого зростання завершилися", кажуть аналітики.

Це була стратегія подолання тиску в масштабах усього сектору, а також "проактивний крок для захоплення нових ринкових можливостей - сказав Янь Юецзінь, заступник керівника Шанхайського науково-дослідного інституту Китаю E-House.

У 2024 році загальний дохід 500 провідних китайських компаній з управління нерухомістю зріс на 3,7% і досяг приблизно 83,6 млрд доларів США, повідомляє CRIC Property Management, дослідницький підрозділ Китайської корпорації інформації про нерухомість.

Для порівняння, у 2021 році цей показник зріс на 22%, тоді як уряд запровадив політику "трьох червоних ліній", щоб обмежити надмірне кредитування забудовників.

За даними Національного бюро статистики, у 2024 році забудовники завершили будівництво 740 мільйонів квадратних метрів житлової площі, що на 28% менше, ніж у 2023 році.

Водночас 500 провідних керуючих нерухомістю контролювали загалом 19,3 мільярда квадратних метрів, що на 5% більше порівняно з попереднім роком і на понад 10% більше, ніж у 2021-му.

Оскільки ціни на нерухомість продовжували падати, дедалі більше домовласників не бажали платити комісійні за управління або хотіли аби вони знизились. У 2024 році 74% власників нерухомості, від квартир і магазинів до парків, сплачували управлінські збори порівняно з 89% у 2021 році.

Багато компаній з управління нерухомістю були змушені розривати контракти на обслуговування, оскільки власники житла вимагали зниження зборів до рівня, який робив їхню роботу збитковою. За даними CRIC Property Management, лише в липні та серпні керуючі, включаючи підрозділи Longfor та Country Garden, відмовилися майже від 50 проєктів.

Традиційні збори за управління нерухомістю мають обмежене зростання, тоді як витрати на робочу силу продовжують зростати, що змушує компанії шукати нові джерела прибутку через послуги з доданою вартістю – сказав Янь Юецзінь, заступник керівника Шанхайського науково-дослідного інституту Китаю E-House.

Які послуги надають компанії

За даними CRIC Property Management, багато компаній з управління нерухомістю почали шукати нові напрями для розвитку, зокрема послуги для людей похилого віку та власників домашніх тварин. Досліджуючи ці сфери, керуючі можуть підвищити конкурентоспроможність, одночасно "створюючи попит та встановлюючи репутацію на ринку", зазначив Янь.

Китай також стикається зі швидким старінням населення: за оцінками, до 2035 року понад 30% громадян будуть віком 60 років і старше. У Шанхаї, де до кінця 2024 року 37,6% постійних мешканців віком 60+ років, дев’ять районів у квітні запустили пілотну програму, що заохочує керуючих нерухомістю надавати послуги догляду за літніми людьми. Це включало разові походи за продуктами за 5 юанів, щомісячне вивезення сміття за 15 юанів та супровід до лікаря за 150 юанів за візит.

Одночасно в Китаї зростає кількість сімей з домашніми тваринами. За даними Goldman Sachs, до 2024 року в міських районах налічувалося 120 мільйонів домашніх тварин, а ринок споживання для собак і котів перевищив 300 млрд юанів. Кількість тварин уже перевищила кількість дітей віком до чотирьох років.

Серед 30 провідних компаній з управління нерухомістю понад половина досліджувала послуги для домашніх тварин:

43% пропонували послуги з проживання;

23% — догляд

13% — грумінг.

У серпні на Douyin стало вірусним відео, на якому охоронець у Чженчжоу, провінція Хенань, вигулює собаку для мешканця. Під відео один користувач написав:

Тільки такий рівень управління нерухомістю змусить мене платити за управління

