Выгуливают собак и сопровождают к врачам: китайские компании по недвижимости меняют профиль из-за проблем на рынке

Из-за проблем на рынке недвижимости китайские компании по управлению жильем ищут новые способы заработка. Теперь они помогают пожилым людям с покупками и визитами к врачу, а также ухаживают за домашними животными, пока владельцы отсутствуют, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Длительный спад на китайском рынке недвижимости замедляет развитие отрасли и заставляет управляющих жилыми комплексами искать альтернативные источники дохода, пишет издание.

Недавно, согласно сообщению ассоциации управления недвижимостью, один из управляющих жилыми комплексами в Ухане, столице провинции Хубэй, ухаживал за домашними курами семьи во время их отсутствия. Он кормил птиц, переносил в комнату с кондиционером и даже успокаивал их во время драк. Семья отблагодарила управляющего плакатом благодарности.

Этот случай показал, как некоторые из управляющих недвижимостью страны готовы сделать все, чтобы "адаптироваться к новой реальности, в которой годы быстрого роста завершились", говорят аналитики.

Это была стратегия преодоления давления в масштабах всего сектора, а также "проактивный шаг для захвата новых рыночных возможностей - сказал Янь Юэцзинь, заместитель руководителя Шанхайского научно-исследовательского института Китая E-House.

В 2024 году общий доход 500 ведущих китайских компаний по управлению недвижимостью вырос на 3,7% и достиг примерно 83,6 млрд долларов США, сообщает CRIC Property Management, исследовательское подразделение Китайской корпорации информации о недвижимости.

Для сравнения, в 2021 году этот показатель вырос на 22%, тогда как правительство ввело политику "трех красных линий", чтобы ограничить чрезмерное кредитование застройщиков.

По данным Национального бюро статистики, в 2024 году застройщики завершили строительство 740 миллионов квадратных метров жилой площади, что на 28% меньше, чем в 2023 году.

В то же время 500 ведущих управляющих недвижимостью контролировали в общей сложности 19,3 миллиарда квадратных метров, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом и более чем на 10% больше, чем в 2021-м.

Поскольку цены на недвижимость продолжали падать, все больше домовладельцев не желали платить комиссионные за управление или хотели, чтобы они снизились. В 2024 году 74% владельцев недвижимости, от квартир и магазинов до парков, оплачивали управленческие сборы по сравнению с 89% в 2021 году.

Многие компании по управлению недвижимостью были вынуждены разрывать контракты на обслуживание, поскольку владельцы жилья требовали снижения сборов до уровня, который делал их работу убыточной. По данным CRIC Property Management, только в июле и августе управляющие, включая подразделения Longfor и Country Garden, отказались почти от 50 проектов.

Традиционные сборы за управление недвижимостью имеют ограниченный рост, тогда как расходы на рабочую силу продолжают расти, что заставляет компании искать новые источники прибыли через услуги с добавленной стоимостью – сказал Янь Юэцзинь, заместитель руководителя Шанхайского научно-исследовательского института Китая E-House.

Какие услуги предоставляют компании

По данным CRIC Property Management, многие компании по управлению недвижимостью начали искать новые направления для развития, в частности услуги для пожилых людей и владельцев домашних животных. Исследуя эти сферы, управляющие могут повысить конкурентоспособность, одновременно "создавая спрос и устанавливая репутацию на рынке", отметил Янь.

Китай также сталкивается с быстрым старением населения: по оценкам, к 2035 году более 30% граждан будут в возрасте 60 лет и старше. В Шанхае, где к концу 2024 года 37,6% постоянных жителей в возрасте 60+ лет, девять районов в апреле запустили пилотную программу, поощряющую управляющих недвижимостью предоставлять услуги по уходу за пожилыми людьми. Это включало разовые походы за продуктами за 5 юаней, ежемесячный вывоз мусора за 15 юаней и сопровождение к врачу за 150 юаней за визит.

Одновременно в Китае растет количество семей с домашними животными. По данным Goldman Sachs, к 2024 году в городских районах насчитывалось 120 миллионов домашних животных, а рынок потребления для собак и кошек превысил 300 млрд юаней. Количество животных уже превысило количество детей в возрасте до четырех лет.

Среди 30 ведущих компаний по управлению недвижимостью более половины исследовали услуги для домашних животных:

43% предлагали услуги по проживанию;

23% — уход

13% — груминг.

В августе на Douyin стало вирусным видео, на котором охранник в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, выгуливает собаку для жителя. Под видео один пользователь написал:

Только такой уровень управления недвижимостью заставит меня платить за управление

