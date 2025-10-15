Всемирный день достоинства, День мопса, Всемирный день мытья рук: что отмечают 15 октября

Сегодня, 15 октября, в мире отмечают Всемирный день достоинства, Всемирный день мытья рук, а в США - Национальный день мопса, пишет УНН.

Всемирный день достоинства

С 2005 года в третью среду октября отмечается Всемирный день достоинства. Событие было начато на Всемирном экономическом форуме благодаря инициативе норвежского кронпринца Хокона, финского писателя и философа Пекки Гиманена и американского бизнесмена Джона Брайанта.

Цель сегодняшнего события - вдохновить и научить молодежь осознавать собственное достоинство, цели и общую человечность, которая объединяет всех людей на планете.

В Киеве открыли мурал "Металлический Птица" в честь чешской помощи украинской разведке

День мопса

Национальный день мопса в США отмечается 15 октября ежегодно. Событие было основано в 2012 году Коллин Пейдж, экспертом по домашним животным и семейному образу жизни. Она также известна тем, что учредила несколько дней домашних животных для собак и кошек.

Любителей мопсов в мире много и их популярность растет не только среди владельцев животных, мопсы радуют нас ежедневно в забавных и милых видео в соцсетях.

Выгуливают собак и сопровождают к врачам: китайские компании по недвижимости меняют профиль из-за проблем на рынке

День потерянного ребенка

Ежегодно 15 октября в мире проходят мероприятия к Международному дню потерянного ребенка. Эту дату также называют Днем памяти по потерянному ребенку во время беременности или нерожденному младенцу.

К чествованию потерянных детей в этот день присоединились жители Франции, Италии, Канады, Соединенных Штатов, Великобритании и других стран. Мемориальная дата посвящена памяти младенцев, которые не родились из-за выкидышей, погибли из-за синдрома внезапной детской смерти, мертворожденных детей и малышей, умерших по другим причинам.

Памятная дата была введена в 1988 году президентом США Рональдом Рейганом. Он издал указ, согласно которому октябрь был объявлен месяцем чествования мертворожденных детей и младенцев, потерянных во время беременности или родов.

Этот указ способствовал созданию масштабного общественного движения, действия которого привели к провозглашению 15 октября 2002 года Международным днем потерянного ребенка. Мемориальную дату начали отмечать ежегодно. Сначала в мероприятиях приняли участие 20 американских штатов, а позже к инициативе присоединились другие штаты и страны.

Во львовском Доме ребенка умерли двое воспитанников: начато расследование

Международный день сельских женщин

15 октября мировое общество отмечает Международный день сельских женщин. Это событие посвящено женщинам, ежедневный труд которых имеет жизненно важное значение для сельских хозяйств и городских сообществ. Идея празднования Дня сельских женщин впервые была озвучена в 1995 году на IV Женской конференции ООН в Пекине. Праздник призван подчеркнуть многогранное значение женщин из сельской местности в обществе.

Согласно данным ООН, более 25% населения планеты составляют сельские женщины. Это они производят более половины объема всего мирового продовольствия, обеспечивают жителей собственного государства и зарубежных стран полезными продуктами питания. В то же время из-за гендерного неравенства именно женщины составляют большую долю среди бедного населения планеты.

Из-за войны и поиска перспектив: девушки-выпускницы массово покидают Украину для обучения за границей

Всемирный день мытья рук

15 октября - Всемирный день мытья рук, или же Всемирный день чистых рук. Гигиена рук обезопасит вас от заражения наиболее распространенными инфекционными болезнями.

Именно на руках сосредоточено огромное количество опасных и не очень микроорганизмов. Достаточно прикоснуться грязными руками, которыми переносятся вирусные, бактериальные и грибковые патогены, к слизистым оболочкам - и вы можете заболеть.

Традиция празднования Всемирного дня мытья рук была начата Генеральной Ассамблеей ООН вместе со Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ЮНИСЕФ в 2008 году. Идея возникла с целью привлечения внимания детей и взрослых планеты к необходимости соблюдать правила личной гигиены и мыть руки с мылом. Мытье является самым дешевым и эффективным средством предупреждения инфекционных заболеваний.

Первое празднование Дня мытья рук состоялось в 2008 году с участием более 120 миллионов детей из 70 стран мира. Отныне тематическая акция ежегодно проходит под лозунгом "Чистые руки для всех".

Как избежать инфекций на фоне опасных ливней: советы от Центра общественного здоровья