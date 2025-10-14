В Киеве открыли мурал "Металлический Птица" в честь чешской помощи украинской разведке

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 5444 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 10845 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 10279 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 19695 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 15452 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 22667 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 13514 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 21489 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11624 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10623 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
81%
752мм
Популярные новости
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 28228 просмотра
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto11:07 • 4326 просмотра
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев11:19 • 3196 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13515 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11944 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 19711 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 22678 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 21494 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 60421 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 60767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Сумская область
Киевская область
Кировоградская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11944 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13516 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 29787 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 34348 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 35675 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

В Киеве открыли мурал "Металлический Птица" в честь чешской помощи украинской разведке

Киев • УНН

 • 808 просмотра

На стене Посольства Чехии в Украине появился мурал "Металлический Птица" в знак благодарности чехам, которые собрали средства на вертолет Black Hawk UH-60 "Costmir" для ГУР МО Украины. Вертолет передали украинским разведчикам летом 2025 года благодаря пожертвованиям 20 642 чешских граждан.

В Киеве открыли мурал "Металлический Птица" в честь чешской помощи украинской разведке

На стене Посольства Чехии в Украине появился мурал "Металлический Птица" – символ благодарности гражданам Чехии, которые собрали средства на вертолет Black Hawk UH-60 "Costmir" для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в ГУР, пишет УНН.

Подробности

Вертолет был передан украинским разведчикам летом 2025 года. Его приобретение стало возможным благодаря пожертвованиям 20 642 чешских граждан. Мурал создали украинские художники Анна Мовенко, Юлия Бацалюк и Роман Селюк.

Представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин выразил благодарность чешскому народу за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения. 

Black Hawk может выполнять боевые, гуманитарные, эвакуационные, логистические и разведывательные задачи. Это действительно очень нужная и важная техника, которую уже использует наше управление. Мы высоко ценим поддержку народа Чехии, которая усиливает украинскую разведку и приближает общую победу над агрессором 

– подчеркнул Ерин.

Украина и Чехия согласовали новые шаги поддержки на фоне ежедневных атак РФ – Зеленский13.10.25, 16:15 • 3718 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКиев
благотворительность
Чешская Республика
Украина
Киев