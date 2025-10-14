В Киеве открыли мурал "Металлический Птица" в честь чешской помощи украинской разведке
Киев • УНН
На стене Посольства Чехии в Украине появился мурал "Металлический Птица" в знак благодарности чехам, которые собрали средства на вертолет Black Hawk UH-60 "Costmir" для ГУР МО Украины. Вертолет передали украинским разведчикам летом 2025 года благодаря пожертвованиям 20 642 чешских граждан.
На стене Посольства Чехии в Украине появился мурал "Металлический Птица" – символ благодарности гражданам Чехии, которые собрали средства на вертолет Black Hawk UH-60 "Costmir" для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в ГУР, пишет УНН.
Подробности
Вертолет был передан украинским разведчикам летом 2025 года. Его приобретение стало возможным благодаря пожертвованиям 20 642 чешских граждан. Мурал создали украинские художники Анна Мовенко, Юлия Бацалюк и Роман Селюк.
Представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин выразил благодарность чешскому народу за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения.
Black Hawk может выполнять боевые, гуманитарные, эвакуационные, логистические и разведывательные задачи. Это действительно очень нужная и важная техника, которую уже использует наше управление. Мы высоко ценим поддержку народа Чехии, которая усиливает украинскую разведку и приближает общую победу над агрессором
