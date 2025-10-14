У Києві відкрили мурал "Металевий Птах" на честь чеської допомоги українській розвідці

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 6230 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 11609 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 10788 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 20556 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 15835 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 23164 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 13579 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 21829 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11641 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10630 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
81%
752мм
Популярнi новини
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 28563 перегляди
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto11:07 • 5076 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців11:19 • 3808 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14093 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12468 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 20556 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 23164 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 21829 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 60726 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 61074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12553 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14173 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 29995 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 34552 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 35872 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
The New York Times
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

У Києві відкрили мурал "Металевий Птах" на честь чеської допомоги українській розвідці

Київ • УНН

 • 994 перегляди

На стіні Посольства Чехії в Україні з'явився мурал "Металевий Птах" на знак вдячності чехам, які зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60 "Costmir" для ГУР МО України. Гелікоптер передали українським розвідникам влітку 2025 року завдяки пожертвам 20 642 чеських громадян.

У Києві відкрили мурал "Металевий Птах" на честь чеської допомоги українській розвідці

На стіні Посольства Чехії в Україні з’явився мурал "Металевий Птах" – символ вдячності громадянам Чехії, які зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60 "Costmir" для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили в ГУР, пише УНН.

Деталі

Гелікоптер був переданий українським розвідникам влітку 2025 року. Його придбання стало можливим завдяки пожертвам 20 642 чеських громадян. Мурал створили українські художники Анна Мовенко, Юлія Бацалюк та Роман Селюк.

Представник ГУР МО України Євгеній Єрін висловив подяку чеському народу за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення. 

Black Hawk може виконувати бойові, гуманітарні, евакуаційні, логістичні та розвідувальні завдання. Це дійсно дуже потрібна і важлива техніка, яку вже використовує наше управління. Ми високо цінуємо підтримку народу Чехії, яка посилює українську розвідку і наближає спільну перемогу над агресором 

– підкреслив Єрін.

Україна і Чехія узгодили нові кроки підтримки на тлі щоденних атак рф – Зеленський13.10.25, 16:15 • 3722 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
благодійність
Чехія
Україна
Київ