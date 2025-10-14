У Києві відкрили мурал "Металевий Птах" на честь чеської допомоги українській розвідці
Київ • УНН
На стіні Посольства Чехії в Україні з'явився мурал "Металевий Птах" на знак вдячності чехам, які зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60 "Costmir" для ГУР МО України. Гелікоптер передали українським розвідникам влітку 2025 року завдяки пожертвам 20 642 чеських громадян.
Деталі
Гелікоптер був переданий українським розвідникам влітку 2025 року. Його придбання стало можливим завдяки пожертвам 20 642 чеських громадян. Мурал створили українські художники Анна Мовенко, Юлія Бацалюк та Роман Селюк.
Представник ГУР МО України Євгеній Єрін висловив подяку чеському народу за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення.
Black Hawk може виконувати бойові, гуманітарні, евакуаційні, логістичні та розвідувальні завдання. Це дійсно дуже потрібна і важлива техніка, яку вже використовує наше управління. Ми високо цінуємо підтримку народу Чехії, яка посилює українську розвідку і наближає спільну перемогу над агресором
