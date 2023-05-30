ВАКС призначив підготовче засідання у справі стосовно Насірова та його радника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив на 1 червня 2023 року підготовче засідання з розгляду обвинувального акту за обвинуваченням колишнього Голови ДФС України Романа Насірова та його радника в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди, пише УНН з посилання на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
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“1 червня 2023 року о 14:00 год у ВАКС заплановано підготовче засідання з розгляду обвинувального акту за обвинуваченням колишнього Голови ДФС України та його радника в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Про результати підготовчого розгляду буде повідомлено додатково”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Слідство встановило, що протягом 2015 -2016 років очільник Роман Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомляється, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олегу Бахматюку, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами.
Для перерахування коштів підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.
3 лютого поточного року слідство у справі Насірова та його радника завершили.
8 березня Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка.
24 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що до суду скеровано справу стосовно колишнього голови ДФС України та його радника щодо хабаря у 722 млн гривень.