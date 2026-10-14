Уряд додатково спрямував 60 млрд грн на потреби Сил оборони

Уряд спрямував додатково 60 млрд грн для потреб Сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

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За його словами, із цієї суми 43,5 млрд підуть на виплати військовим і підтримку їх родин.

Ще 16,6 млрд грн - на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ і зв’язку, а також ремонт і модернізацію техніки - уточнив Корецький.

Він додав, що уряд забезпечує "своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання".

Нагадаємо

Напередодні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно та в повному обсязі, а затримок із виплатами не очікують і до кінця року.

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