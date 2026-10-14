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Fox News

Уряд додатково спрямував 60 млрд грн на потреби Сил оборони

Київ • УНН

 • 498 перегляди

43,5 млрд грн підуть на виплати військовим і підтримку родин. Ще 16,6 млрд грн витратять на озброєння, зв’язок і техніку.

Уряд додатково спрямував 60 млрд грн на потреби Сил оборони

Уряд спрямував додатково 60 млрд грн для потреб Сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, із цієї суми 43,5 млрд підуть на виплати військовим і підтримку їх родин.

Ще 16,6 млрд грн - на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ і зв’язку, а також ремонт і модернізацію техніки

- уточнив Корецький.

Він додав, що уряд забезпечує "своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання".

Нагадаємо

Напередодні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно та в повному обсязі, а затримок із виплатами не очікують і до кінця року.

Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19.08.26, 19:55 • 173895 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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