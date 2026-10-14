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У ростові спалахнув резервуар на нафтоналивному терміналі

Київ • УНН

 • 184 перегляди

У російському ростові загорівся резервуар на терміналі Новошахтинського заводу. Це вже друга масштабна пожежа в місті за добу.

У ростові спалахнув резервуар на нафтоналивному терміналі

У російському ростові спалахнув резервуар на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що це вже не перша пожежа в ростові за останній час.

Кадри з нафтоналивного термінала. Сьогодні вдень пожежі практично не було видно але знову щось само вибухнуло. Це вже друга масштабна пожежа за сьогодні в ростові. Раніше на заводі "АксайкарданДеталь" згоріли складські приміщення площею близько 9000 м²

- йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо

10 жовтня внаслідок нічної атаки загорівся нафтоналивний термінал НЗНП, розташований у Залізничному районі ростова-на-дону.

На нафтоналивному терміналі в ростовській області триває масштабна пожежа, ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет"12.10.26, 05:27 • 20193 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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