У ростові спалахнув резервуар на нафтоналивному терміналі
Київ • УНН
У російському ростові загорівся резервуар на терміналі Новошахтинського заводу. Це вже друга масштабна пожежа в місті за добу.
У російському ростові спалахнув резервуар на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що це вже не перша пожежа в ростові за останній час.
Кадри з нафтоналивного термінала. Сьогодні вдень пожежі практично не було видно але знову щось само вибухнуло. Це вже друга масштабна пожежа за сьогодні в ростові. Раніше на заводі "АксайкарданДеталь" згоріли складські приміщення площею близько 9000 м²
Нагадаємо
10 жовтня внаслідок нічної атаки загорівся нафтоналивний термінал НЗНП, розташований у Залізничному районі ростова-на-дону.
На нафтоналивному терміналі в ростовській області триває масштабна пожежа, ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет"12.10.26, 05:27 • 20193 перегляди