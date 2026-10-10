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У ростові-на-дону після нічної атаки досі горить нафтоналивний термінал

Київ • УНН

 • 3398 перегляди

У ростові ввечері 10 жовтня продовжувала горіти нафтоналивна база НЗНП. Над містом і околицями поширювався дим.

У ростові-на-дону після нічної атаки досі горить нафтоналивний термінал

У російському ростові-на-дону ввечері 10 жовтня продовжує горіти нафтоналивний термінал НЗНП, який атакували ще вночі. Над містом та його околицями поширюється дим від масштабної пожежі, повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, пожежа на території підприємства не припинилася навіть через багато годин після нічної атаки. Нові кадри, які отримала редакція, свідчать, що термінал продовжував горіти ввечері.

Фотографії зробили в період із 17:00 до 18:00 за московським часом. Їх надіслав підписник ASTRA, який зафіксував дим від пожежі, що поширювався над містом та прилеглими територіями.

Що відомо про атаку на термінал

Раніше, 10 жовтня, журналісти ASTRA встановили, що внаслідок нічної атаки загорівся нафтоналивний термінал НЗНП, розташований у Залізничному районі ростова-на-дону.

Упродовж дня видання також повідомляло, що пожежа на об'єкті триває. Вечірні фотографії свідчать, що станом на 18:00 за московським часом загоряння все ще не ліквідували.

Інформації про масштаби пошкоджень термінала, можливих постраждалих та терміни ліквідації пожежі наразі немає.

У ростові триває пожежа на терміналі заводу, що постачає пальне армії рф10.10.26, 17:38 • 5062 перегляди

Степан Гафтко

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