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В Ростове-на-Дону после ночной атаки до сих пор горит нефтеналивной терминал

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

В Ростове вечером 10 октября продолжала гореть нефтеналивная база НЗНП. Над городом и окрестностями распространялся дым.

В Ростове-на-Дону после ночной атаки до сих пор горит нефтеналивной терминал

В российском Ростове-на-Дону вечером 10 октября продолжает гореть нефтеналивной терминал НЗНП, который атаковали еще ночью. Над городом и его окрестностями распространяется дым от масштабного пожара, сообщает ASTRA, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, пожар на территории предприятия не прекратился даже спустя много часов после ночной атаки. Новые кадры, которые получила редакция, свидетельствуют, что терминал продолжал гореть вечером.

Фотографии сделали в период с 17:00 до 18:00 по московскому времени. Их прислал подписчик ASTRA, который зафиксировал дым от пожара, распространявшийся над городом и прилегающими территориями.

Что известно об атаке на терминал

Ранее, 10 октября, журналисты ASTRA установили, что в результате ночной атаки загорелся нефтеналивной терминал НЗНП, расположенный в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.

В течение дня издание также сообщало, что пожар на объекте продолжается. Вечерние фотографии свидетельствуют, что по состоянию на 18:00 по московскому времени возгорание все еще не ликвидировали.

Информации о масштабах повреждений терминала, возможных пострадавших и сроках ликвидации пожара пока нет.

В ростове продолжается пожар на терминале завода, поставляющего топливо армии рф10.10.26, 17:38 • 4982 просмотра

Степан Гафтко

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