В Ростове-на-Дону после ночной атаки до сих пор горит нефтеналивной терминал
Киев • УНН
В Ростове вечером 10 октября продолжала гореть нефтеналивная база НЗНП. Над городом и окрестностями распространялся дым.
В российском Ростове-на-Дону вечером 10 октября продолжает гореть нефтеналивной терминал НЗНП, который атаковали еще ночью. Над городом и его окрестностями распространяется дым от масштабного пожара, сообщает ASTRA, пишет УНН.
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По информации издания, пожар на территории предприятия не прекратился даже спустя много часов после ночной атаки. Новые кадры, которые получила редакция, свидетельствуют, что терминал продолжал гореть вечером.
Фотографии сделали в период с 17:00 до 18:00 по московскому времени. Их прислал подписчик ASTRA, который зафиксировал дым от пожара, распространявшийся над городом и прилегающими территориями.
Что известно об атаке на терминал
Ранее, 10 октября, журналисты ASTRA установили, что в результате ночной атаки загорелся нефтеналивной терминал НЗНП, расположенный в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.
В течение дня издание также сообщало, что пожар на объекте продолжается. Вечерние фотографии свидетельствуют, что по состоянию на 18:00 по московскому времени возгорание все еще не ликвидировали.
Информации о масштабах повреждений терминала, возможных пострадавших и сроках ликвидации пожара пока нет.
В ростове продолжается пожар на терминале завода, поставляющего топливо армии рф10.10.26, 17:38 • 4982 просмотра