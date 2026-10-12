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На нафтоналивному терміналі в ростовській області триває масштабна пожежа, ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет"

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Пожежа на терміналі НЗНП у ростовській області, атакованому 10 жовтня, досі триває, ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет". Регіон знову атакують БпЛА.

На нафтоналивному терміналі в ростовській області триває масштабна пожежа, ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет"

У ростовській області рф триває пожежа на "Нафтоналивному терміналі НЗНП". Про це повідомляє OSINT-канал ASTRA, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що місцеві ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет".

"ростов головний" опублікував відео палаючої нафтобази, стверджуючи, що "за чутками, горить очерет, але це не точно", зазначивши, що ростов-на-дону другий день знаходиться під димовою завісою

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що, проаналізувавши відео, аналітики дійшли висновку, що це досі горить нафтоналивний термінал "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", який був атакований у ніч на 10 жовтня.

На даний момент ростовська область знову під атакою БПЛА, повідомляється про небезпеку для азова, батайська та ростова-на-дону, а також про роботу ППО

- додали аналітики.

Нагадаємо

10 жовтня внаслідок нічної атаки загорівся нафтоналивний термінал НЗНП, розташований у Залізничному районі ростова-на-дону.

У ростові-на-дону атакований розвідний залізничний міст – рух зупинили11.10.26, 00:56 • 18283 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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