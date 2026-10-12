На нафтоналивному терміналі в ростовській області триває масштабна пожежа, ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет"

У ростовській області рф триває пожежа на "Нафтоналивному терміналі НЗНП". Про це повідомляє OSINT-канал ASTRA, інформує УНН.

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Зазначається, що місцеві ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет".

"ростов головний" опублікував відео палаючої нафтобази, стверджуючи, що "за чутками, горить очерет, але це не точно", зазначивши, що ростов-на-дону другий день знаходиться під димовою завісою - йдеться у повідомленні.

Вказується, що, проаналізувавши відео, аналітики дійшли висновку, що це досі горить нафтоналивний термінал "Новошахтинського заводу нафтопродуктів", який був атакований у ніч на 10 жовтня.

На даний момент ростовська область знову під атакою БПЛА, повідомляється про небезпеку для азова, батайська та ростова-на-дону, а також про роботу ППО - додали аналітики.

Нагадаємо

10 жовтня внаслідок нічної атаки загорівся нафтоналивний термінал НЗНП, розташований у Залізничному районі ростова-на-дону.

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