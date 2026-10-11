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У ростові-на-дону атакований розвідний залізничний міст – рух зупинили

Київ • УНН

 • 2952 перегляди

У ростові-на-дону атака безпілотників пошкодила залізничний міст до батайська. Затримали щонайменше 25 поїздів, рух згодом відновили.

У ростові-на-дону атакований розвідний залізничний міст – рух зупинили
Фото ілюстративне

У російському ростові-на-дону 10 жовтня внаслідок атаки безпілотників зазнав пошкоджень розвідний залізничний міст на напрямку до батайська. Через інцидент тимчасово зупинили рух поїздів, повідомляють ASTRA та місцеві Telegram-канали, пише УНН.

Деталі

За інформацією російських джерел, після удару виникли перебої в залізничному сполученні. Зокрема, місцевий Telegram-канал "ростов главный" повідомив про затримку щонайменше 25 пасажирських поїздів.

Моніторингові канали також поширили повідомлення про можливе пошкодження розвідного механізму мосту. Водночас офіційного підтвердження того, що конструкція повністю втратила здатність розводитися, наразі немає.

Що відомо про стан мосту

За повідомленнями російських ЗМІ з посиланням на Північно-Кавказьку залізницю, рух поїздів після тимчасового припинення вдалося відновити.

Водночас інформація про характер пошкоджень мосту залишається обмеженою. Зокрема, невідомо, чи постраждали його рухомі конструкції та чи потребуватиме розвідний механізм додаткового ремонту.

Розвідний залізничний міст є частиною транспортного сполучення ростова-на-дону з батайськом. Остаточні масштаби пошкоджень після атаки наразі не встановлені.

У ростові-на-дону після нічної атаки досі горить нафтоналивний термінал10.10.26, 23:15 • 9294 перегляди

Степан Гафтко

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