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В Ростове-на-Дону атакован разводной железнодорожный мост — движение остановили

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

В Ростове-на-Дону атака беспилотников повредила железнодорожный мост в сторону Батайска. Задержали как минимум 25 поездов, движение впоследствии восстановили.

В Ростове-на-Дону атакован разводной железнодорожный мост — движение остановили
Фото иллюстративное

В российском Ростове-на-Дону 10 октября в результате атаки беспилотников получил повреждения разводной железнодорожный мост на направлении к Батайску. Из-за инцидента движение поездов временно остановили, сообщают ASTRA и местные Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

По информации российских источников, после удара возникли перебои в железнодорожном сообщении. В частности, местный Telegram-канал "Ростов Главный" сообщил о задержке как минимум 25 пассажирских поездов.

Мониторинговые каналы также распространили сообщения о возможном повреждении разводного механизма моста. В то же время официального подтверждения того, что конструкция полностью утратила способность разводиться, пока нет.

Что известно о состоянии моста

По сообщениям российских СМИ со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу, движение поездов после временной остановки удалось восстановить.

В то же время информация о характере повреждений моста остается ограниченной. В частности, неизвестно, пострадали ли его подвижные конструкции и потребует ли разводной механизм дополнительного ремонта.

Разводной железнодорожный мост является частью транспортного сообщения Ростова-на-Дону с Батайском. Окончательные масштабы повреждений после атаки пока не установлены.

В Ростове-на-Дону после ночной атаки до сих пор горит нефтеналивной терминал10.10.26, 23:15 • 8568 просмотров

Степан Гафтко

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