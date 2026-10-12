На нефтеналивном терминале в ростовской области продолжается масштабный пожар, СМИ сообщают, что это «горит камыш»
Киев • УНН
Пожар на терминале НЗНП в ростовской области, атакованном 10 октября, всё ещё продолжается, СМИ сообщают, что это «горит камыш». Регион снова атакуют БПЛА.
В Ростовской области рф продолжается пожар на «Нефтеналивном терминале НЗНП». Об этом сообщает OSINT-канал ASTRA, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что местные СМИ сообщают, что это «горит камыш».
«Ростов главный» опубликовал видео горящей нефтебазы, утверждая, что «по слухам, горит камыш, но это не точно», отметив, что Ростов-на-Дону второй день находится под дымовой завесой
Указывается, что, проанализировав видео, аналитики пришли к выводу, что всё ещё горит нефтеналивной терминал «Новошахтинского завода нефтепродуктов», который был атакован в ночь на 10 октября.
В данный момент Ростовская область снова подвергается атаке БПЛА, сообщается об опасности для Азова, Батайска и Ростова-на-Дону, а также о работе ПВО
Напомним
10 октября в результате ночной атаки загорелся нефтеналивной терминал НЗНП, расположенный в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.
В Ростове-на-Дону атакован разводной железнодорожный мост — движение остановили11.10.26, 00:56 • 18274 просмотра