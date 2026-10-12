На нефтеналивном терминале в ростовской области продолжается масштабный пожар, СМИ сообщают, что это «горит камыш»

В Ростовской области рф продолжается пожар на «Нефтеналивном терминале НЗНП». Об этом сообщает OSINT-канал ASTRA, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что местные СМИ сообщают, что это «горит камыш».

«Ростов главный» опубликовал видео горящей нефтебазы, утверждая, что «по слухам, горит камыш, но это не точно», отметив, что Ростов-на-Дону второй день находится под дымовой завесой - говорится в сообщении.

Указывается, что, проанализировав видео, аналитики пришли к выводу, что всё ещё горит нефтеналивной терминал «Новошахтинского завода нефтепродуктов», который был атакован в ночь на 10 октября.

В данный момент Ростовская область снова подвергается атаке БПЛА, сообщается об опасности для Азова, Батайска и Ростова-на-Дону, а также о работе ПВО - добавили аналитики.

Напомним

10 октября в результате ночной атаки загорелся нефтеналивной терминал НЗНП, расположенный в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.

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