Нічна атака на Київ забрала життя двох людей, поранено понад 20

Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 14 жовтня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, у пошкодженому будинку в Деснянському районі столиці виявили тіло ще одного загиблого.

21 постраждалий у Деснянському районі. Серед них - восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані - констатував Кличко.

Нагадаємо

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.

Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)