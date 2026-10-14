Нічна атака на Київ забрала життя двох людей, поранено понад 20
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва внаслідок удару загинули двоє людей і постраждала 21 особа, серед них дитина. Четверо поранених у тяжкому стані.
Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 14 жовтня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, у пошкодженому будинку в Деснянському районі столиці виявили тіло ще одного загиблого.
21 постраждалий у Деснянському районі. Серед них - восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані
Нагадаємо
Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.
Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)14.10.26, 01:19 • 1460 переглядiв