Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит

На київському ринку "Столичний" молода картопля за тиждень подорожчала з 20 до 60 гривень за кілограм. Натомість стара картопля коштує у кілька разів дешевше. Крім того, загальноукраїнський моніторинг Мінагрополітики показав зростання ціни на базовий для українців коренеплід лише на 2%.

Чим пояснюється настільки значний розрив у цінах, чи пов'язаний він зі скороченням урожаю і чого очікувати покупцям протягом найближчих місяців, розбирався УНН.

Де картопля коштує 60 гривень

За даними моніторингу ринку "Столичний", які наводять українські економічні видання, 7 жовтня кілограм молодої картоплі коштував у середньому 20 гривень, а станом на 13 жовтня — вже 60 гривень. За шість днів ціна встигла зрости на 40 гривень (тобто на 200%). У торгівців цінники на цей товар коливаються від 50 до 80 гривень за кілограм.

Натомість звичайна картопля на "Столичному" коштує приблизно 12 гривень за кілограм, а 12 жовтня пропозиції були в межах 10 –13 гривень.

Що показує загальноукраїнська статистика

Згідно зі щотижневим моніторингом Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 13 жовтня картопля в Україні подорожчала на 2%. Це помірна зміна порівняно зі стрибком цін на молоду картоплю на одному торгівельному майданчику.

Іншу картину дає і моніторинг супермаркетів, який публікує портал "Мінфін". За його даними, у першій половині жовтня ціна звичайної картоплі зросла приблизно з 16 до 18,6 гривні за кілограм. Однак одразу зауважимо, що цей показник ґрунтується на обмеженій вибірці супермаркетів і мегамаркетів, тому його не можна вважати середньою ціною для всієї країни.

Як пояснюють економісти, такі розбіжності в статистиці у кількох джерел можуть виникати через різні методики спостереження: оптові й роздрібні пропозиції, звичайна та молода картопля, окремий ринок і загальнонаціональний моніторинг не є взаємозамінними показниками. А для оцінки реальної динаміки важливо порівнювати однаковий товар, у тому самому каналі продажу та за зіставний період.

Чи вистачить Україні врожаю картоплі

Нинішня цінова ситуація не дає підстав говорити про загальнонаціональний дефіцит картоплі. Ще 14 вересня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький прогнозував виробництво близько 12,5 млн тонн у 2026 році. За його словами, цього достатньо для забезпечення внутрішніх потреб, хоча загальна оцінка збору нижча за торішню.

У міністерстві оцінювали обсяг картоплі, яку населення споживає як харчовий продукт, у 2–2,5 млн тонн на рік. Решту використовують переважно як насіннєвий матеріал та на корми. Промисловим вирощуванням займаються близько 400 спеціалізованих підприємств на орієнтовно 60 тис. гектарів. Значну частину врожаю вирощують домогосподарства.

Україні вистачить цьогорічного врожаю картоплі для внутрішніх потреб - міністр агрополітики

Чому ціни на картоплю можуть так різнитися

Різкий стрибок в окремому сегменті не обов’язково свідчить про кризу всього ринку. Молода картопля та картопля для тривалого зберігання мають різні обсяги пропозиції і попиту. Наприкінці сезону продажу молодої картоплі навіть невелике скорочення партій може сильніше впливати на її цінники, ніж на ціни масової продукції.

До того ж кінцева вартість овочів включає сортування, пакування, логістику, торгівельні витрати й можливі втрати під час зберігання. В умовах війни додатковими ризиками залишаються перебої з електропостачанням і подорожчання перевезень. Все це може впливати на кінцеву ціну, яку бачить перед собою господиня, яка зайшла на ринок чи у супермаркет придбати картоплю для родини.

Ситуація з картоплею в Україні: чого чекати покупцям до зими

Найближча динаміка цін залежатиме від надходження продукції нового врожаю на ринок та від того, скільки картоплі виробники закладуть у сховища. Під час масового продажу зібраного врожаю збільшення пропозиції може стримувати ціни. Пізніше, коли обсяги доступної продукції скорочуватимуться, вагомішими ставатимуть витрати на її зберігання та транспортування.

Нагадаємо

Як писав УНН, світові ціни на продовольство досягли максимуму з кінця 2022 року. Й одна з причин — війна в Україні.