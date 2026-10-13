Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” Венедчук

Олександр "Веня" Венедчук

У вівторок, 13 жовтня, раптово помер український комік, учасник команди "Ветерани космічних військ" Олександр "Веня" Венедчук. Про це повідомляє команда "ВКВ" у Instagram, передає УНН.

"Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про час та місця прощання надамо як тільки вона стане відомою. Причина смерті не вказується, проте у січні 2025 року у Олександра стався крововилив у мозок, який спричинив судоми і втрату свідомості. У критичному стані його терміново госпіталізували та провели операцію.

У вересні минулого року стало відомо, що коміка прооперували.

Що відомо про "Веню"

Олександр Венедчук - комік "Ліги сміху" у складі команди "Ветерани космічних військ", медійний амбасадор київського "Динамо".

Наприкінці 2025 року "Веня" повідомив, що залишив команду "ВКВ" з особистих причин.

Нагадаємо

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