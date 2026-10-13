"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедію

Віталій Човник та Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин втратила маленьку доньку. Про це повідомив її чоловік Віталій Човник в Instagram, передає УНН.

Ми втратили нашу маленьку донечку… Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно …. Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її ….. Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини - повідомив Віталій Човник.

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Кілька тижнів тому вагітна Ірина Федишин разом із чоловіком та двома синами влаштувала гендер паті.

"Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок", - написала Федишин і поділилась відео, де її сини розпили з балончиків рожевий дим і сім'я дізналась, що чекає на дівчинку.

Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство