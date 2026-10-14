Атака на Київ: загиблий, восьмеро поранених і пожежі в будівлях

Внаслідок атаки на Київ увечері 13 жовтня щонайменше 1 людина загинула, ще 13 отримали поранення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, екстрені служби працюють на місці.

У 9-поверховому будинку, куди сталося влучання, виявили тіло одного загиблого. Попередньо, є інформація про 6 постраждалих. З верхніх поверхів будинку відбувається евакуація мешканців - розповів Кличко.

Згодом він уточнив, що 10 поранених медики госпіталізували, 4 постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Згодом ДСНС розповіла подробиці ворожого удару.

Рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Під час розвідки виявили одну загиблу особу. За іншою адресою ворожий обстріл спричинив пожежу складської будівлі. Гасіння триває. У Дарницькому районі сталося загоряння газону на території стадіону - доповіли рятувальники.

Нагадаємо

Ворог увечері у вівторок, 13 жовтня, атакував Київ. У Деснянському районі балістична ракета влучила у 9-поверховий будинок і складську будівлю. Спалахнули пожежі.

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