На Хмельниччині уламки спричинили пожежу на АЗС, є поранені

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція, двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.

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Також, за його словами, протягом доби 13 жовтня в області шестеро людей зазнали поранень. Пошкоджено паркан приватного домогосподарства. Крім того, пошкоджено металевий контейнер на території одного з підприємств.

На місцях подій працюють усі необхідні служби. У повітряному просторі України досі перебуває значна кількість ворожих безпілотників. Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях - закликав Тюрін.

Нагадаємо

У вересні у Хмельницькому після повітряної атаки і падіння уламків загорівся один із ринків.

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