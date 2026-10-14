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На Хмельниччині уламки спричинили пожежу на АЗС, є поранені

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

На Хмельниччині через падіння уламків загорілася АЗС, двоє людей отримали поранення. За добу в області постраждали шестеро людей.

На Хмельниччині уламки спричинили пожежу на АЗС, є поранені

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція, двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, протягом доби 13 жовтня в області шестеро людей зазнали поранень. Пошкоджено паркан приватного домогосподарства. Крім того, пошкоджено металевий контейнер на території одного з підприємств.

На місцях подій працюють усі необхідні служби. У повітряному просторі України досі перебуває значна кількість ворожих безпілотників. Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях

- закликав Тюрін.

Нагадаємо

У вересні у Хмельницькому після повітряної атаки і падіння уламків загорівся один із ринків.

Російські дрони вночі долетіли до західних областей, на Хмельниччині зачепило підприємства18.05.26, 09:28 • 3585 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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