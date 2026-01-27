В Одесі ворог бив біля "Привозу", у Києві без тепла досі 926 будинків: Зеленський провів селектор по ситуації в областях
Київ • УНН
Президент Зеленський провів селектор, повідомивши про атаку 52 дронами рф на Одесу, значні пошкодження енергооб'єкта на Харківщині та 926 будинків без опалення в Києві. Тривають рятувальні та відновлювальні роботи.
Президент Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях, і повідомив, що Одесу рф атакувала 52 дронами, фактично проти середмістя біля "Привозу", на Харківщині значні пошкодження після удару рф по енергооб'єкту, у Києві досі без опалення 926 будинків, пише УНН.
Провів селектор по ситуації в областях та громадах
"Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із "Привозом". Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині", - повідомив Президент.
З його слів, зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили задіяні.
"Були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ. Було влучання по енергетичному обʼєкту – є значні пошкодження", - вказав Президент.
За його даними, відновлювальні роботи тривають безперервно. "Дякую всім залученим фахівцям ДСНС України, Укренерго, Харківобленерго", - наголосив він.
Окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці
Президент вказав, що були доповіді також по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. "Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави. Дякую всім, хто працює заради України та українців!" - підсумував він.
