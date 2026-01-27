В Одесі ворог бив біля "Привозу", у Києві без тепла досі 926 будинків: Зеленський провів селектор по ситуації в областях

$43.130.01
51.060.41
ukenru
11:34 • 4602 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 11989 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 11901 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 14662 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 30399 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 78625 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45816 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48763 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40593 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66736 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 37975 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 12835 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 7106 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 23023 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 9828 перегляди
Публікації
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 2882 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 4602 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 11989 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 40220 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 78625 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Еліна Світоліна
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Харків
Село
Реклама
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 858 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 22250 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21824 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 22341 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 25143 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

В Одесі ворог бив біля "Привозу", у Києві без тепла досі 926 будинків: Зеленський провів селектор по ситуації в областях

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Президент Зеленський провів селектор, повідомивши про атаку 52 дронами рф на Одесу, значні пошкодження енергооб'єкта на Харківщині та 926 будинків без опалення в Києві. Тривають рятувальні та відновлювальні роботи.

В Одесі ворог бив біля "Привозу", у Києві без тепла досі 926 будинків: Зеленський провів селектор по ситуації в областях

Президент Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях, і повідомив, що Одесу рф атакувала 52 дронами, фактично проти середмістя біля "Привозу", на Харківщині значні пошкодження після удару рф по енергооб'єкту, у Києві досі без опалення 926 будинків, пише УНН.

Провів селектор по ситуації в областях та громадах

- написав Зеленський у соцмережах.

"Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із "Привозом". Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині", - повідомив Президент.

З його слів, зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили задіяні.

"Були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ. Було влучання по енергетичному обʼєкту – є значні пошкодження", - вказав Президент.

За його даними, відновлювальні роботи тривають безперервно. "Дякую всім залученим фахівцям ДСНС України, Укренерго, Харківобленерго", - наголосив він.

Окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці

- повідомив Зеленський.

Президент вказав, що були доповіді також по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. "Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави. Дякую всім, хто працює заради України та українців!" - підсумував він.

"Кожен такий російський удар підважує дипломатію": Зеленський після нової атаки рф очікує, що Америка та інші партнери не мовчатимуть 27.01.26, 11:12 • 2734 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство енергетики України
Повітряні сили Збройних сил України
Укренерго
Володимир Зеленський
Запоріжжя
Одеса
Київ
Харків