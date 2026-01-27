В Одессе враг бил возле "Привоза", в Киеве без тепла до сих пор 926 домов: Зеленский провел селектор по ситуации в областях

$43.130.01
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 8362 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 10230 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 13026 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 29013 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 76631 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 45188 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48538 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40462 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66377 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 36395 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 11358 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 4334 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 21458 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 6782 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 310 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 8350 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 38975 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 76622 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 66372 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 21685 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 21295 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 21853 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 24671 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 43252 просмотра
В Одессе враг бил возле "Привоза", в Киеве без тепла до сих пор 926 домов: Зеленский провел селектор по ситуации в областях

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент Зеленский провел селектор, сообщив об атаке 52 дронами РФ на Одессу, значительных повреждениях энергообъекта на Харьковщине и 926 домах без отопления в Киеве. Продолжаются спасательные и восстановительные работы.

В Одессе враг бил возле "Привоза", в Киеве без тепла до сих пор 926 домов: Зеленский провел селектор по ситуации в областях

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в областях и сообщил, что Одессу РФ атаковала 52 дронами, фактически против центра города возле "Привоза", на Харьковщине значительные повреждения после удара РФ по энергообъекту, в Киеве до сих пор без отопления 926 домов, пишет УНН.

Провел селектор по ситуации в областях и общинах

- написал Зеленский в соцсетях.

"Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе: 52 российских дрона в общей сложности было, и значительная часть – фактически против центральной части Одессы, рядом с "Привозом". Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были и попадания в городе, также и в Одесской области", - сообщил Президент.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция, разбор завалов, все необходимые силы задействованы.

"Были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту – есть значительные повреждения", - указал Президент.

По его данным, восстановительные работы продолжаются непрерывно. "Благодарю всех задействованных специалистов ГСЧС Украины, Укрэнерго, Харьковоблэнерго", - подчеркнул он.

Отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и Министерство внутренних дел привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице

- сообщил Зеленский.

Президент указал, что были доклады также по ситуации в Киевской области и в Запорожье. "Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства. Благодарю всех, кто работает ради Украины и украинцев!" - подытожил он.

"Каждый такой российский удар подрывает дипломатию": Зеленский после новой атаки рф ожидает, что Америка и другие партнеры не будут молчать27.01.26, 11:12 • 2488 просмотров

Юлия Шрамко

