В Одессе враг бил возле "Привоза", в Киеве без тепла до сих пор 926 домов: Зеленский провел селектор по ситуации в областях

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в областях и сообщил, что Одессу РФ атаковала 52 дронами, фактически против центра города возле "Привоза", на Харьковщине значительные повреждения после удара РФ по энергообъекту, в Киеве до сих пор без отопления 926 домов, пишет УНН.

Провел селектор по ситуации в областях и общинах - написал Зеленский в соцсетях.

"Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе: 52 российских дрона в общей сложности было, и значительная часть – фактически против центральной части Одессы, рядом с "Привозом". Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были и попадания в городе, также и в Одесской области", - сообщил Президент.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция, разбор завалов, все необходимые силы задействованы.

"Были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту – есть значительные повреждения", - указал Президент.

По его данным, восстановительные работы продолжаются непрерывно. "Благодарю всех задействованных специалистов ГСЧС Украины, Укрэнерго, Харьковоблэнерго", - подчеркнул он.

Отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и Министерство внутренних дел привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице - сообщил Зеленский.

Президент указал, что были доклады также по ситуации в Киевской области и в Запорожье. "Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства. Благодарю всех, кто работает ради Украины и украинцев!" - подытожил он.

