Україна за підсумками "Рамштайн" отримала від союзників зобов'язань на понад мільярд доларів: які країни і скільки
Київ • УНН
На засіданні Контактної групи з питань оборони України досягнуто домовленостей про нові внески на загальну суму щонайменше $422 млн в ініціативу PURL. Також задекларовано $715 млн на закупівлю з української індустрії та додаткову військову допомогу від союзників.
Україна за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") отримала зобов'язання від союзників щодо $422 млн через ініціативу PURL, $715 млн на закупівлю з українського ОПК, понад $100 млн військової допомоги, повідомив у четвер міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Під час засідання у форматі "Рамштайн" досягли з нашими союзниками домовленостей, які зміцнять Україну", - зазначив міністр.
Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн
Внески до PURL, з його слів, зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.
Нові внески на закупівлю з української індустрії – $715 млн
З його слів, ідеться про такі зобов'язання:
- Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку;
- Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА;
- Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі;
- Ісландія – $4 млн у межах «Данської моделі».
Військова допомога: Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026-2027 роках. Чехія – новий пакет на $72 млн. Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет. Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU. Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги
