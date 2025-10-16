Україна за підсумками "Рамштайн" отримала від союзників зобов'язань на понад мільярд доларів: які країни і скільки

Україна за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") отримала зобов'язання від союзників щодо $422 млн через ініціативу PURL, $715 млн на закупівлю з українського ОПК, понад $100 млн військової допомоги, повідомив у четвер міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

"Під час засідання у форматі "Рамштайн" досягли з нашими союзниками домовленостей, які зміцнять Україну", - зазначив міністр.

Внески до PURL, з його слів, зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

З його слів, ідеться про такі зобов'язання:

Військова допомога: Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026-2027 роках. Чехія – новий пакет на $72 млн. Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет. Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU. Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги