Эксклюзив
09:20 • 7064 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 16827 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 28624 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 3578 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 28531 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25143 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22676 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33844 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53953 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52550 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Украина по итогам "Рамштайна" получила от союзников обязательств на более чем миллиард долларов: какие страны и сколько

Киев • УНН

 • 886 просмотра

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины достигнуты договоренности о новых взносах на общую сумму не менее $422 млн в инициативу PURL. Также задекларировано $715 млн на закупку из украинской индустрии и дополнительную военную помощь от союзников.

Украина по итогам "Рамштайна" получила от союзников обязательств на более чем миллиард долларов: какие страны и сколько

Украина по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") получила обязательства от союзников на $422 млн через инициативу PURL, $715 млн на закупку из украинского ОПК, более $100 млн военной помощи, сообщил в четверг министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Во время заседания в формате "Рамштайн" достигли с нашими союзниками договоренностей, которые укрепят Украину", - отметил министр.

Новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн

- написал Шмыгаль.

Взносы в PURL, по его словам, сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.

17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте16.10.25, 08:41 • 28539 просмотров

Новые взносы на закупку из украинской индустрии – $715 млн

- указал Шмыгаль.

По его словам, речь идет о следующих обязательствах:

  • Норвегия – $600 млн на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку;
    • Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные БПЛА;
      • Канада – $8 млн на дроны-перехватчики;
        • Исландия – $4 млн в рамках «Датской модели».

          Военная помощь: Швеция – $8 млрд на помощь в сфере безопасности Украине в 2026-2027 годах. Чехия – новый пакет на $72 млн. Канада – $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам. Португалия – $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU. Финляндия – готовит 13-й пакет военной помощи

          - сообщил Шмыгаль.

          Воздушный террор РФ продолжается, Украине нужны дополнительные системы ПВО – Шмыгаль во время Рамштайна15.10.25, 16:56 • 2448 просмотров

          Юлия Шрамко

          ПолитикаНовости Мира
          Кабинет Министров Украины
          Военное положение
          Война в Украине
          НАТО
          Финляндия
          Исландия
          Канада
          Швеция
          Норвегия
          Чешская Республика
          Нидерланды
          Португалия
          Украина
          Денис Шмыгаль