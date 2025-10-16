Украина по итогам "Рамштайна" получила от союзников обязательств на более чем миллиард долларов: какие страны и сколько
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины достигнуты договоренности о новых взносах на общую сумму не менее $422 млн в инициативу PURL. Также задекларировано $715 млн на закупку из украинской индустрии и дополнительную военную помощь от союзников.
Украина по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") получила обязательства от союзников на $422 млн через инициативу PURL, $715 млн на закупку из украинского ОПК, более $100 млн военной помощи, сообщил в четверг министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Во время заседания в формате "Рамштайн" достигли с нашими союзниками договоренностей, которые укрепят Украину", - отметил министр.
Новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн
Взносы в PURL, по его словам, сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.
Новые взносы на закупку из украинской индустрии – $715 млн
По его словам, речь идет о следующих обязательствах:
- Норвегия – $600 млн на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку;
- Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные БПЛА;
- Канада – $8 млн на дроны-перехватчики;
- Исландия – $4 млн в рамках «Датской модели».
Военная помощь: Швеция – $8 млрд на помощь в сфере безопасности Украине в 2026-2027 годах. Чехия – новый пакет на $72 млн. Канада – $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам. Португалия – $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU. Финляндия – готовит 13-й пакет военной помощи
