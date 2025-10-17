Україна піднялася на одну сходинку у рейтингу FIFA, Іспанія залишається лідером
Київ • УНН
Збірна України з футболу піднялася на 27 місце в рейтингу FIFA після перемог над Ісландією та Азербайджаном. Іспанія залишається лідером, Аргентина посідає друге місце.
Станом на 17 жовтня у новому рейтингу національних збірних команд з футболу, який опублікувала Міжнародна федерація футболу (FIFA), збірна України піднялася з 28 на 27 місце. Поточним лідером залишається збірна Іспанії, а на друге місце вийшла Аргентина. Про це повідомляється на сайті FIFA, пише УНН.
Деталі
Після перемоги над збірною Ісландії у відборі на ЧС-2026 з рахунком - 5:3, а також завдяки перемозі над Азербайджаном - 2:1, збірна України заробила +12.3 очки, що дозволило національній команді піднятися з 28 на 27 місце в рейтингу чоловічих команд FIFA. Наша команда потіснила збірну Канади, яка опустилася на 28 місце.
На першому місце в рейтингу залишається Іспанія, а збірна Аргентини потіснила збірну Франції з другого місця.
Топ-10 рейтинг збірних FIFA станом на 17 жовтня:
- Іспанія - 1880,76 бала;
- Аргентина - 1872,43;
- Франція - 1862,71;
- Англія - 1824,3;
- Португалія - 1778;
- Нідерланди - 1759,96;
- Бразилія - 1758,85;
- Бельгія - 1740,01;
- Італія - 1717,15;
- Німеччина - 1713,3.
В FIFA також повідомили, що збірна Нігеру піднялася у рейтингу одразу на 9 сходинок, Фарерські острови отримали найбільшу кількість очок - 37.95, збірна Греції опустилася на 8 сходинок, а національна команда Швеції за місяць втратила рекордну кількість очок у цей період - -27.63.
Зазначимо, рейтинг FIFA збірних потрібен для визначення їхньої сили, що впливає на жеребкування міжнародних турнірів, розподіл команд по "корзинах" та формування сітки змагань.
Нагадаємо
У вересня УНН повідомляв, що у новому рейтингу національних збірних команд з футболу, який опублікувала Міжнародна федерація футболу (ФІФА), українська команда втратила два пункти та опинилась на 28 місці.
Домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада, збірна України проведе в польській столиці, Варшаві, на стадіоні "Легія".