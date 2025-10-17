Украина поднялась на одну строчку в рейтинге FIFA, Испания остается лидером
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу поднялась на 27 место в рейтинге FIFA после побед над Исландией и Азербайджаном. Испания остается лидером, Аргентина занимает второе место.
По состоянию на 17 октября в новом рейтинге национальных сборных команд по футболу, который опубликовала Международная федерация футбола (FIFA), сборная Украины поднялась с 28 на 27 место. Текущим лидером остается сборная Испании, а на второе место вышла Аргентина. Об этом сообщается на сайте FIFA, пишет УНН.
Детали
После победы над сборной Исландии в отборе на ЧМ-2026 со счетом - 5:3, а также благодаря победе над Азербайджаном - 2:1, сборная Украины заработала +12.3 очка, что позволило национальной команде подняться с 28 на 27 место в рейтинге мужских команд FIFA. Наша команда потеснила сборную Канады, которая опустилась на 28 место.
На первом месте в рейтинге остается Испания, а сборная Аргентины потеснила сборную Франции со второго места.
Топ-10 рейтинг сборных FIFA по состоянию на 17 октября:
- Испания - 1880,76 балла;
- Аргентина - 1872,43;
- Франция - 1862,71;
- Англия - 1824,3;
- Португалия - 1778;
- Нидерланды - 1759,96;
- Бразилия - 1758,85;
- Бельгия - 1740,01;
- Италия - 1717,15;
- Германия - 1713,3.
В FIFA также сообщили, что сборная Нигера поднялась в рейтинге сразу на 9 строчек, Фарерские острова получили наибольшее количество очков - 37.95, сборная Греции опустилась на 8 строчек, а национальная команда Швеции за месяц потеряла рекордное количество очков в этот период - -27.63.
Отметим, рейтинг FIFA сборных нужен для определения их силы, что влияет на жеребьевку международных турниров, распределение команд по "корзинам" и формирование сетки соревнований.
Напомним
В сентябре УНН сообщал, что в новом рейтинге национальных сборных команд по футболу, который опубликовала Международная федерация футбола (ФИФА), украинская команда потеряла два пункта и оказалась на 28 месте.
Домашний поединок отборочного турнира ЧМ-2026 против Исландии, который состоится 16 ноября, сборная Украины проведет в польской столице, Варшаве, на стадионе "Легия".