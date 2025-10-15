Відбір на ЧС-2026: матч Україна - Ісландія відбудеться у Варшаві
Київ • УНН
Збірна України зіграє домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада у Варшаві на стадіоні "Легія". Арена вміщує близько 32 000 глядачів, на ній збірна України ще не виступала.
Домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада, збірна України проведе в польській столиці, Варшаві, на стадіоні "Легія", передає УНН із посиланням на УАФ.
Деталі
Арена "Легія", на якій наша команда ще не виступала, вміщує трохи менше 32 000 глядачів і є домашньою для місцевого ФК "Легія".
В УАФ наголосили, що збірна України двічі грала у Варшаві на іншій арені — Народовому стадіоні. Там синьо-жовті 22 березня 2013 року в межах відбору до ЧС-2014 завдяки влучним ударам Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та Романа Зозулі перемогли поляків — 3:1, а 7 червня 2024 року в товариському поєдинку поступилися господарям — 1:3. Єдиний м'яч у складі гостей записав на свій рахунок Артем Довбик.
