10:41 • 11239 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20488 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20375 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20774 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 19004 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17158 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16774 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30507 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30604 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
15 жовтня, 07:17 • 30509 перегляди
Відбір на ЧС-2026: матч Україна - Ісландія відбудеться у Варшаві

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Збірна України зіграє домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада у Варшаві на стадіоні "Легія". Арена вміщує близько 32 000 глядачів, на ній збірна України ще не виступала.

Відбір на ЧС-2026: матч Україна - Ісландія відбудеться у Варшаві

Домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада, збірна України проведе в польській столиці, Варшаві, на стадіоні "Легія", передає УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

Арена "Легія", на якій наша команда ще не виступала, вміщує трохи менше 32 000 глядачів і є домашньою для місцевого ФК "Легія".

В УАФ наголосили, що збірна України двічі грала у Варшаві на іншій арені — Народовому стадіоні. Там синьо-жовті 22 березня 2013 року в межах відбору до ЧС-2014 завдяки влучним ударам Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та Романа Зозулі перемогли поляків — 3:1, а 7 червня 2024 року в товариському поєдинку поступилися господарям — 1:3. Єдиний м'яч у складі гостей записав на свій рахунок Артем Довбик.

"Хлопці розуміли, для кого ми граємо": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією у кваліфікації до ЧС-202611.10.25, 08:46 • 4276 переглядiв

Антоніна Туманова

Спорт
Варшава
Польща