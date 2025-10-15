Отбор на ЧМ-2026: матч Украина - Исландия состоится в Варшаве
Сборная Украины сыграет домашний поединок отборочного турнира ЧМ-2026 против Исландии 16 ноября в Варшаве на стадионе "Легия". Арена вмещает около 32 000 зрителей, на ней сборная Украины еще не выступала.
Домашний поединок отборочного турнира ЧМ-2026 против Исландии, который состоится 16 ноября, сборная Украины проведет в польской столице, Варшаве, на стадионе "Легия", передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Арена "Легия", на которой наша команда еще не выступала, вмещает чуть менее 32 000 зрителей и является домашней для местного ФК "Легия".
В УАФ подчеркнули, что сборная Украины дважды играла в Варшаве на другой арене — Национальном стадионе. Там сине-желтые 22 марта 2013 года в рамках отбора к ЧМ-2014 благодаря точным ударам Андрея Ярмоленко, Олега Гусева и Романа Зозули победили поляков — 3:1, а 7 июня 2024 года в товарищеском поединке уступили хозяевам — 1:3. Единственный мяч в составе гостей записал на свой счет Артем Довбик.
