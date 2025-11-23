Україна хоче отримати оборонний "щит" США на зразок натівського та наполягає на гарантіях безпеки – ЗМІ
Україна у своєму контрплані наполягатиму на своєрідному "щиті" від Америки, на кшталт такого, як отримують всі країни-члени НАТО, а також наполягатиме на безпекових гарантіях.
Україна передасть США контрплан, у якому наполягатиме на безпекових гарантіях, подібних до статті 5 НАТО, та на збереженні нинішньої лінії фронту як основи для подальших переговорів із росією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, ознайомлених із документом, Київ разом із європейськими союзниками наголошує: будь-які перемовини щодо територіальних компромісів можливі лише після повного припинення бойових дій уздовж чинної лінії зіткнення.
У відповідь на план США із 28 пунктів, Україна очікує гарантії безпеки, що фактично повторюватимуть принцип взаємної оборони НАТО. Також пропонується використати заморожені російські активи для відбудови та компенсацій, а самі активи повинні залишатися під арештом доти, доки Москва не відшкодує збитки. Україна, підкреслюють співрозмовники, категорично відкидає російські вимоги щодо відступу з неокупованих територій.
Санкції щодо рф, згідно з контрпропозицією, можуть бути зняті лише поетапно – у разі виконання росією домовленостей і поступового повернення до світової економіки.
Європейська позиція пролунала на тлі зустрічі радників з національної безпеки США, України та країн ЄС у Женеві, де обговорювався американський план, тоді як президент Дональд Трамп продовжує наполягати на швидкому врегулюванні.
