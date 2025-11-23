Украина хочет получить оборонный "щит" США по образцу натовского и настаивает на гарантиях безопасности – СМИ
Киев • УНН
Украина в своем контрплане будет настаивать на своеобразном "щите" от Америки, вроде такого, как получают все страны-члены НАТО, а также будет настаивать на гарантиях безопасности.
Украина передаст США контрплан, в котором будет настаивать на гарантиях безопасности, подобных статье 5 НАТО, и на сохранении нынешней линии фронта как основы для дальнейших переговоров с Россией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
По данным источников, ознакомленных с документом, Киев вместе с европейскими союзниками подчеркивает: любые переговоры по территориальным компромиссам возможны только после полного прекращения боевых действий вдоль действующей линии соприкосновения.
В ответ на план США из 28 пунктов Украина ожидает гарантии безопасности, которые фактически будут повторять принцип взаимной обороны НАТО. Также предлагается использовать замороженные российские активы для восстановления и компенсаций, а сами активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Москва не возместит ущерб. Украина, подчеркивают собеседники, категорически отвергает российские требования по отступлению с неоккупированных территорий.
Санкции в отношении РФ, согласно контрпредложению, могут быть сняты только поэтапно – в случае выполнения Россией договоренностей и постепенного возвращения в мировую экономику.
Европейская позиция прозвучала на фоне встречи советников по национальной безопасности США, Украины и стран ЕС в Женеве, где обсуждался американский план, тогда как президент Дональд Трамп продолжает настаивать на быстром урегулировании.
