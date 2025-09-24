У якому віці молодь в ЄС покидає батьківський дім і з якими фінансовими труднощами стикається у власному житлі – статистика

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
07:25 • 108 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 1084 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 1718 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 18847 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 36926 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31273 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 29931 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 58541 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28554 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64807 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 15535 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 14203 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 14716 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 14359 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 10996 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 10772 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 14474 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 58525 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 42803 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 59490 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 24576 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 85297 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 46002 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 60654 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 112326 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Fox News
YouTube
Шахед-136

У якому віці молодь в ЄС покидає батьківський дім і з якими фінансовими труднощами стикається у власному житлі – статистика

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У 2024 році середній вік, коли молодь у ЄС залишає батьківський дім, знизився до 26,2 року. Водночас 9,7% молодих людей віком 15–29 років в ЄС проживали в домогосподарствах, які витрачали 40% або більше свого доходу на житло.

У якому віці молодь в ЄС покидає батьківський дім і з якими фінансовими труднощами стикається у власному житлі – статистика

У 2024 році середній вік, коли молодь у ЄС залишає батьківський дім, трохи знизився до 26,2 року. Водночас дані показують, що витрати на житло все більше тиснуть на молоде покоління, яке частіше за старших стикається з фінансовим перевантаженням. Такі результати опублікував Eurostat, пише УНН.

Деталі

За даними статистики, у 2024 році молоді європейці покидали батьківський дім у середньому у 26,2 роки, що трохи менше, ніж у 2023 році (26,3 року). З 2002 року цей показник коливався від мінімуму в 26,1 року у 2019 до максимуму в 26,8 року у 2006.

Найдовше залишаються з батьками молоді люди в Хорватії – до 31,3 року, Словаччині – 30,9, Греції – 30,7, Італії – 30,1 та Іспанії – 30,0. Найшвидше залишають домівку у Фінляндії – в середньому у віці 21,4 року, Данії – 21,7, а у Швеції цей показник складає 21,9 року.

єОселя: 5,1 тис. пільгових іпотек на суму 9,4 млрд грн українці отримали з початку року23.09.25, 05:42 • 3506 переглядiв

Питання доступності житла залишається гострим: у 2024 році 9,7% молодих людей віком 15–29 років в ЄС проживали в домогосподарствах, які витрачали 40% або більше свого доходу на житло. Для всього населення цей показник був нижчим – 8,2%.

Серед країн ЄС найвищий рівень перевантаження витратами на житло зафіксували у Греції (30,3%) та Данії (28,9%), тоді як у Нідерландах (15,3%), Німеччині (14,8%) та Швеції (13,5%), ці показники були значно нижчими. Найменше фінансове навантаження спостерігалося у Хорватії (2,1%), Кіпрі (2,8%) та Словенії (3,0%).

У 16 країнах ЄС молодь відчуває більший фінансовий тиск щодо житла, ніж населення загалом. У країнах, де молоді виїжджають раніше (Данія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Фінляндія), надмірне навантаження на житло для них особливо помітне.

Натомість у країнах, де молодь пізніше покидає сімейне житло (Кіпр, Хорватія, Італія), цей тиск менший. Винятком є Греція, де молоді, незважаючи на пізній виїзд, доводиться витрачати значну частку доходу на житло.

Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем23.09.25, 15:09 • 58556 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Фінляндія
Данія
Словенія
Швеція
Греція
Хорватія
Італія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Словаччина
Україна
Кіпр