У якому віці молодь в ЄС покидає батьківський дім і з якими фінансовими труднощами стикається у власному житлі – статистика

У 2024 році середній вік, коли молодь у ЄС залишає батьківський дім, трохи знизився до 26,2 року. Водночас дані показують, що витрати на житло все більше тиснуть на молоде покоління, яке частіше за старших стикається з фінансовим перевантаженням. Такі результати опублікував Eurostat, пише УНН.

Деталі

За даними статистики, у 2024 році молоді європейці покидали батьківський дім у середньому у 26,2 роки, що трохи менше, ніж у 2023 році (26,3 року). З 2002 року цей показник коливався від мінімуму в 26,1 року у 2019 до максимуму в 26,8 року у 2006.

Найдовше залишаються з батьками молоді люди в Хорватії – до 31,3 року, Словаччині – 30,9, Греції – 30,7, Італії – 30,1 та Іспанії – 30,0. Найшвидше залишають домівку у Фінляндії – в середньому у віці 21,4 року, Данії – 21,7, а у Швеції цей показник складає 21,9 року.

Питання доступності житла залишається гострим: у 2024 році 9,7% молодих людей віком 15–29 років в ЄС проживали в домогосподарствах, які витрачали 40% або більше свого доходу на житло. Для всього населення цей показник був нижчим – 8,2%.

Серед країн ЄС найвищий рівень перевантаження витратами на житло зафіксували у Греції (30,3%) та Данії (28,9%), тоді як у Нідерландах (15,3%), Німеччині (14,8%) та Швеції (13,5%), ці показники були значно нижчими. Найменше фінансове навантаження спостерігалося у Хорватії (2,1%), Кіпрі (2,8%) та Словенії (3,0%).

У 16 країнах ЄС молодь відчуває більший фінансовий тиск щодо житла, ніж населення загалом. У країнах, де молоді виїжджають раніше (Данія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Фінляндія), надмірне навантаження на житло для них особливо помітне.

Натомість у країнах, де молодь пізніше покидає сімейне житло (Кіпр, Хорватія, Італія), цей тиск менший. Винятком є Греція, де молоді, незважаючи на пізній виїзд, доводиться витрачати значну частку доходу на житло.

