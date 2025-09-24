$41.380.13
Эксклюзив
07:25 • 366 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1410 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 2002 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19076 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37331 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31585 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30204 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59071 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28656 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64926 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 12:09 • 59053 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 43140 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 59872 просмотра
В каком возрасте молодежь в ЕС покидает родительский дом и с какими финансовыми трудностями сталкивается в собственном жилье – статистика

Киев • УНН

 • 226 просмотра

В 2024 году средний возраст, когда молодежь в ЕС покидает родительский дом, снизился до 26,2 года. При этом 9,7% молодых людей в возрасте 15–29 лет в ЕС проживали в домохозяйствах, которые тратили 40% или более своего дохода на жилье.

В каком возрасте молодежь в ЕС покидает родительский дом и с какими финансовыми трудностями сталкивается в собственном жилье – статистика

В 2024 году средний возраст, когда молодежь в ЕС покидает родительский дом, немного снизился до 26,2 года. В то же время данные показывают, что расходы на жилье все больше давят на молодое поколение, которое чаще старших сталкивается с финансовой перегрузкой. Такие результаты опубликовал Eurostat, пишет УНН.

Детали

По данным статистики, в 2024 году молодые европейцы покидали родительский дом в среднем в 26,2 года, что немного меньше, чем в 2023 году (26,3 года). С 2002 года этот показатель колебался от минимума в 26,1 года в 2019 до максимума в 26,8 года в 2006.

Дольше всего остаются с родителями молодые люди в Хорватии – до 31,3 года, Словакии – 30,9, Греции – 30,7, Италии – 30,1 и Испании – 30,0. Быстрее всего покидают дом в Финляндии – в среднем в возрасте 21,4 года, Дании – 21,7, а в Швеции этот показатель составляет 21,9 года.

єОселя: 5,1 тыс. льготных ипотек на сумму 9,4 млрд грн украинцы получили с начала года23.09.25, 05:42 • 3508 просмотров

Вопрос доступности жилья остается острым: в 2024 году 9,7% молодых людей в возрасте 15–29 лет в ЕС проживали в домохозяйствах, которые тратили 40% или более своего дохода на жилье. Для всего населения этот показатель был ниже – 8,2%.

Среди стран ЕС самый высокий уровень перегрузки расходами на жилье зафиксировали в Греции (30,3%) и Дании (28,9%), тогда как в Нидерландах (15,3%), Германии (14,8%) и Швеции (13,5%) эти показатели были значительно ниже. Наименьшая финансовая нагрузка наблюдалась в Хорватии (2,1%), Кипре (2,8%) и Словении (3,0%).

В 16 странах ЕС молодежь испытывает большее финансовое давление в отношении жилья, чем население в целом. В странах, где молодые люди уезжают раньше (Дания, Нидерланды, Германия, Швеция, Финляндия), чрезмерная нагрузка на жилье для них особенно заметна.

Напротив, в странах, где молодежь позже покидает семейное жилье (Кипр, Хорватия, Италия), это давление меньше. Исключением является Греция, где молодежи, несмотря на поздний отъезд, приходится тратить значительную долю дохода на жилье.

Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем23.09.25, 15:09 • 59090 просмотров

Степан Гафтко

