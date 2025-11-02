$42.080.01
48.980.00
ukenru
19:16 • 1456 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
14:42 • 11674 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 19166 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 29717 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 38529 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 51437 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 75789 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 82718 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 108281 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 97794 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
ЗСУ створюють командування безпілотних систем ППО та розробляють концепцію знищення дронів вертольотами2 листопада, 10:43 • 10801 перегляди
Солдати КНДР, взяті в полон в Україні, просять передати їх Південній Кореї2 листопада, 11:17 • 10298 перегляди
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters14:34 • 3876 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 6278 перегляди
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафтиPhoto15:58 • 3556 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 29724 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 38532 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 108282 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 97796 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 103776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Антоніу Гутерреш
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Дніпропетровська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 6342 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 32807 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 82718 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 103777 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 58328 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
Fox News
Золото

3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

3 листопада в низці регіонів України діятимуть графіки обмеження електроспоживання через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Це необхідно для уникнення аварійних відключень та збалансування споживання.

3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго

Завтра, 3 листопада, в низці регіонів України діятимуть графіки обмеження електроспоживання через масштабні ракетні та дронові удари росії по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили в "Укренерго", пише УНН.

Деталі

У компанії наголосили, що агресор продовжує прицільно бити по енергооб’єктах, що призводить до дефіциту потужності в енергосистемі. Щоб уникнути аварійних відключень і збалансувати споживання, диспетчери змушені тимчасово обмежувати електропостачання.

Внаслідок ударів рф по енергооб’єктах України частково знеструмлені Запоріжжя, Харківщина та Чернігівщина02.11.25, 12:24 • 3268 переглядiв

Планові заходи впроваджуватимуть у такі періоди:

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів – з 08:00 до 11:00 – з 16:00 до 22:00 Обсяг обмежень – від 0,5 до 2 черг залежно від регіону.

Графіки обмеження потужності для промисловості – з 08:00 до 11:00 – з 16:00 до 22:00

В "Укренерго" попереджають: час і масштаб відключень можуть оперативно змінюватися залежно від стану енергосистеми. Тому українцям радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Компанія закликала споживачів максимально економно використовувати електрику у години, коли її подача відновлюється за графіком, – це допоможе зменшити навантаження й уникнути додаткових обмежень.

Донеччина знеструмлена через удари російських загарбників - ОВА02.11.25, 11:53 • 3130 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Чернігівська область
Укренерго
Україна
Запоріжжя