3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
Київ • УНН
3 листопада в низці регіонів України діятимуть графіки обмеження електроспоживання через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Це необхідно для уникнення аварійних відключень та збалансування споживання.
Завтра, 3 листопада, в низці регіонів України діятимуть графіки обмеження електроспоживання через масштабні ракетні та дронові удари росії по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили в "Укренерго", пише УНН.
Деталі
У компанії наголосили, що агресор продовжує прицільно бити по енергооб’єктах, що призводить до дефіциту потужності в енергосистемі. Щоб уникнути аварійних відключень і збалансувати споживання, диспетчери змушені тимчасово обмежувати електропостачання.
Планові заходи впроваджуватимуть у такі періоди:
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів – з 08:00 до 11:00 – з 16:00 до 22:00 Обсяг обмежень – від 0,5 до 2 черг залежно від регіону.
Графіки обмеження потужності для промисловості – з 08:00 до 11:00 – з 16:00 до 22:00
В "Укренерго" попереджають: час і масштаб відключень можуть оперативно змінюватися залежно від стану енергосистеми. Тому українцям радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.
Компанія закликала споживачів максимально економно використовувати електрику у години, коли її подача відновлюється за графіком, – це допоможе зменшити навантаження й уникнути додаткових обмежень.
