Внаслідок ударів рф по енергооб’єктах України частково знеструмлені Запоріжжя, Харківщина та Чернігівщина
Київ • УНН
Внаслідок ударів РФ по енергооб'єктах України повністю знеструмлено Донеччину, а також частково Запорізьку, Харківську та Чернігівську області. Фахівці енергетичних компаній розпочали відновлювальні роботи, де дозволяє безпекова ситуація.
Енергооб’єкти України під ворожим вогнем. Повністю знеструмлено Донеччину, також частково райони українського півдня та півночного сходу. Передає УНН із посиланням на канал Міністерства енергетики України.
Деталі
Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.
Фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт. У пресслужбі Міністерства енергетики України додали, що ремонт здійснюється там, де станом на зараз дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо
Донеччина залишилася без електропостачання через удари росіян по українській інфраструктурі.
Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА01.11.25, 18:30 • 7234 перегляди