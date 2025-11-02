Внаслідок ударів рф по енергооб’єктах України частково знеструмлені Запоріжжя, Харківщина та Чернігівщина

$42.080.01
Ексклюзив
10:54 • 4702 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
09:32 • 8876 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозруPhoto
Ексклюзив
08:00 • 18373 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 40718 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 71110 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 76683 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 101093 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 90401 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 44643 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56634 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича
2 листопада, 02:23 • 16328 перегляди
Нічна атака Запоріжжя: двоє людей поранені, 58 тисяч абонентів без світла
2 листопада, 02:41 • 5842 перегляди
В рф заявляють про спуск на воду атомного підводного човна "Хабаровськ"
2 листопада, 03:08 • 9074 перегляди
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі
2 листопада, 04:05 • 14581 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей
2 листопада, 05:43 • 13726 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада

Ексклюзив

10:54 • 4692 перегляди
Ексклюзив
10:54 • 4692 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера

Ексклюзив

08:00 • 18368 перегляди
Ексклюзив
08:00 • 18368 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 101090 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
1 листопада, 06:00 • 90400 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59 • 93778 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Андрій Гнатов
Вадим Філашкін
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37 • 28666 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
1 листопада, 08:30 • 76681 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59 • 93778 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
31 жовтня, 11:19 • 54618 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
30 жовтня, 19:41 • 62951 перегляди
Техніка
Фільм
The Washington Post
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Внаслідок ударів рф по енергооб’єктах України частково знеструмлені Запоріжжя, Харківщина та Чернігівщина

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Внаслідок ударів РФ по енергооб'єктах України повністю знеструмлено Донеччину, а також частково Запорізьку, Харківську та Чернігівську області. Фахівці енергетичних компаній розпочали відновлювальні роботи, де дозволяє безпекова ситуація.

Внаслідок ударів рф по енергооб’єктах України частково знеструмлені Запоріжжя, Харківщина та Чернігівщина

Енергооб’єкти України під ворожим вогнем. Повністю знеструмлено Донеччину, також частково райони українського півдня та півночного сходу. Передає УНН із посиланням на канал Міністерства енергетики України.

Деталі

Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.

- ідеться у заяві Міністерства енергетики України.

Фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт. У пресслужбі Міністерства енергетики України додали, що ремонт здійснюється там, де станом на зараз дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо 

Донеччина залишилася без електропостачання через удари росіян по українській інфраструктурі. 

Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА01.11.25, 18:30 • 7234 перегляди

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Україна
Запоріжжя