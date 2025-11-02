В результате ударов РФ по энергообъектам Украины частично обесточены Запорожье, Харьковщина и Черниговщина

Энергообъекты Украины под вражеским огнем. Полностью обесточена Донетчина, также частично районы украинского юга и северо-востока. Передает УНН со ссылкой на канал Министерства энергетики Украины.

Детали

Сегодня враг снова наносил удары по энергообъектам - сейчас полностью обесточена Донетчина, частично потребители в Запорожье, Харьковщине, Черниговщине. - говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

Специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам. В пресс-службе Министерства энергетики Украины добавили, что ремонт осуществляется там, где по состоянию на сейчас позволяет ситуация с безопасностью.

Напомним

Донетчина осталась без электроснабжения из-за ударов россиян по украинской инфраструктуре.

Сумы частично обесточены после вражеской атаки, больницы и экстренные службы со светом - ОВА