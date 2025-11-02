В результате ударов РФ по энергообъектам Украины частично обесточены Запорожье, Харьковщина и Черниговщина
Киев • УНН
В результате ударов РФ по энергообъектам Украины полностью обесточена Донецкая область, а также частично Запорожская, Харьковская и Черниговская области. Специалисты энергетических компаний приступили к восстановительным работам, где позволяет ситуация с безопасностью.
Детали
Сегодня враг снова наносил удары по энергообъектам - сейчас полностью обесточена Донетчина, частично потребители в Запорожье, Харьковщине, Черниговщине.
Специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам. В пресс-службе Министерства энергетики Украины добавили, что ремонт осуществляется там, где по состоянию на сейчас позволяет ситуация с безопасностью.
Напомним
Донетчина осталась без электроснабжения из-за ударов россиян по украинской инфраструктуре.
