Донеччина знеструмлена через удари російських загарбників - ОВА

Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозру
08:00 • 13654 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
1 листопада, 14:21 • 38127 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 68927 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 74746 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 99211 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 88741 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 44429 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56444 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45694 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича
В рф заявляють про спуск на воду атомного підводного човна "Хабаровськ"
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
08:00 • 13670 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 07:00 • 99218 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 88745 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 91491 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 75692 перегляди
Музикант
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Микола Леонтович
Піт Гегсет
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Покровськ
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
The Washington Post
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Донеччина знеструмлена через удари російських загарбників - ОВА

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Донецька область залишилася без електропостачання через ворожі удари по інфраструктурі. Електропостачання буде відновлено після ремонтних робіт, як тільки це стане можливим.

Донеччина знеструмлена через удари російських загарбників - ОВА

Донецьку область знеструмлено. Електропостачання в області буде відновлене після ремонтних робіт, як тільки це буде можливо. Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Вадима Філашкіна.

Деталі

Вся Донеччина — знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення. 

- повідомив Голова Донецької обласної військової адміністраці.

За словами Філашкіна, фахівці вже працюють.

Поки енергетики займаються вирішенням проблеми, але щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене.

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу на Донеччині, на початку жовтня, без світла залишалися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.

Україна готується до відключень світла 2 листопада: графіки для побутових споживачів та промисловості01.11.25, 23:24 • 13184 перегляди

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вадим Філашкін
Донецька область