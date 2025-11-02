Донеччина знеструмлена через удари російських загарбників - ОВА
Київ • УНН
Донецька область залишилася без електропостачання через ворожі удари по інфраструктурі. Електропостачання буде відновлено після ремонтних робіт, як тільки це стане можливим.
Донецьку область знеструмлено. Електропостачання в області буде відновлене після ремонтних робіт, як тільки це буде можливо. Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Вадима Філашкіна.
Деталі
Вся Донеччина — знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення.
За словами Філашкіна, фахівці вже працюють.
Поки енергетики займаються вирішенням проблеми, але щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене.
Нагадаємо
Внаслідок російського обстрілу на Донеччині, на початку жовтня, без світла залишалися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.
