Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів частина Донеччини залишилася без електропостачання. Зокрема, знеструмлено Дружківку, Костянтинівку та деякі райони Краматорська.
Внаслідок обстрілу без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська. Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика
Він зазначив, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.
Нагадаємо
російські війська вночі атакували Шосткинську громаду, пошкодивши енергетичні об’єкти. Місто та 38 населених пунктів залишаються без електроенергії, лікарні працюють на генераторах.