російський авіаудар по Сумщині: Шостка та 38 сіл залишилися без світла - мер
Київ • УНН
російські війська атакували Шосткинську громаду, пошкодивши енергетичні об’єкти. Місто Шостка та 38 населених пунктів залишаються без електроенергії, лікарні працюють на генераторах.
російські війська вночі атакували Шосткинську громаду, пошкодивши енергетичні об'єкти. Місто та 38 населених пунктів залишаються без електроенергії, лікарні працюють на генераторах. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога, пише УНН.
російський агресор вночі завдав авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено обʼєкти енергетики. Вранці ще безліч прильотів теж туди! Обстріли продовжуються і нині! Місто Шостка і 38 населених пунктів громади без електроенергії
Він додав, що наразі працюють аварійно-відновлювальні бригади. Також в місті відкриті пункти незламності.
Лікарні працюють на генераторах. Вода подається теж на альтернативних джерелах енергії. Збитки й втрати уточнюються!
Через ворожі обстріли є знеструмлення у кількох областях, найважча ситуація - на Сумщині та Чернігівщині. Споживання електроенергії високе, не вмикайте потужну техніку одночасно з 10:00 до 22:00.